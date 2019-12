Norderstedt . Die Kündigung wenige Tage zuvor hatte sie geschockt. Wie sollte sie jetzt finanziell über die Runden kommen? Von ihrem Freund konnte sie keine Hilfe erwarten. Er verdiente selbst wenig, außerdem schlug er sie. Ihren zehn Jahre alten Sohn, der seit längerem in der Schweiz lebt, hatte die verzweifelte Mutter schon seit Monaten nicht mehr gesehen. „Damals kam wirklich alles auf einmal zusammen“, erinnerte sich die 29-jährige Frau im Amtsgericht Norderstedt.

Es sei damals Verzweiflung gewesen, was ihr den Tatverdacht des besonders schweren Diebstahls eingebracht hatte. „Es stimmt alles, was mir vorgeworfen wird“, flüsterte die Angeklagte. So war die damals gerade Entlassene in den Nachtstunden mit einem nicht abgegebenen Schlüssel in die dunkle Bäckerei-Filiale an der Segeberger Chaussee eingedrungen. Weil sie wusste, wo der Tresorschlüssel lag, sei es laut Staatsanwaltschaft für die Angeklagte ein Leichtes gewesen, drei Fünfzig-Euro-Scheine aus dem Tresor einzustecken. Weil ihr der erste Diebstahl so leicht gemacht worden war, versuchte sie es wenige Tage später noch einmal. Diesmal scheiterte sie jedoch, weil sie den Tresorschlüssel nicht mehr fand.

Sie will ihr Leben wieder in den Griff bekommen

„Mit dem Geld wollte ich meinem Sohn etwas zu Weihnachten schenken“, erklärte die Frau mit den blonden fusseligen Haaren ihr Motiv. Aufgewühlt kämpfte sie mit den Tränen. Ununterbrochen knetete sie vor Amtsrichterin Christine Schmidt ein Taschentuch. Sie übernachte in einer Obdachlosenunterkunft, lebe von Hartz IV und helfe manchmal auf einem Bauernhof aus, berichtete sie stockend. „Ich will“, so ihre Hoffnung, „mein Leben wieder in den Griff kriegen“.

Das Geständnis und der gute Wille schützten die 29-Jährige allerdings nicht vor einem Schuldspruch. Bei besonders schwerem Diebstahls schreibt der Gesetzgeber Haftstrafen von drei Monaten bis zehn Jahren vor. Die Richterin verhängte eine Geldstrafe über 1500 Euro. Außerdem muss die Frau die gestohlenen 150 Euro zurückzahlen.