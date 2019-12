Die Segeberger zoffen sich gern und häufig. Ob Erbschaft, Handyverträge, Mietrecht oder Verkehrsunfälle – die Bewohner des Kreises Segeberg zählen zu den streitlustigsten Menschen Deutschlands. Das ergibt sich aus dem Streitatlas von Advocard, dem Rechtsschutzversicherer der Generali-Versicherung in Deutschland. Nach der Statistik ist fast jeder dritte Segeberger in einen Rechtsstreit verwickelt, 29,1 Fälle pro 100 Einwohner nennt die Analyse. Damit zählt der Kreis zu den Streithochburgen, die Fallzahlen der gerichtlichen Auseinandersetzungen liegen weit über dem Bundesschnitt (24,7 Streitfälle pro 100 Einwohnern) und denen für Schleswig-Holstein (25,6) Selbst in Hamburg mit seiner hohen Bevölkerungsdichte ist die Zahl geringer (28,8).

Sind die Zahlen repräsentativ? Das schleswig-holsteinische Justizministerium gibt zu bedenken, dass für aussagekräftige Zahlen die Daten aller Versicherer einbezogen werden müssen. Advocard hat nur die Fälle aus dem eigenen Geschäft ausgewertet. Die bundeseinheitliche Justizstatistik wertet aber nach Gerichtsbezirken aus, die nicht deckungsgleich mit den Landkreisen seien. Schon deshalb könne ein Vergleich mit den Zahlen aus dem Streitatlas nicht hergestellt werden.

Im Sorgerechtsstreit bringt die Mediation oft den Durchbruch

Besuch bei Reinhard Wrege, dem Direktor des Norderstedter Amtsgerichtes. Er gewährt Einblick in die Statistik. Aus der geht hervor, dass die Zahl der Zivilstreitigkeiten tatsächlich zurückgegangen sind, von 1769 im Jahr 2015 auf 1321 im Jahr 2018. „Dieser Trend zeigt sich auch langfristig bundesweit“, sagt Wrege. „Daraus lässt sich aber nicht unbedingt die These ableiten, dass die Streitlust abgenommen hat. Zunehmend nutzen die Bürger aus unserem Einzugsbereich bei Auseinandersetzungen die Chance, sich vor- oder außergerichtlich zu einigen“.

Das belege die wachsende Zahl von Mediationsverfahren, die von sogenannten Güterichtern erledigt würden. „Gerade wenn eine Auseinandersetzung – wie beispielsweise die um das Sorgerecht für das gemeinsame Kind – eskaliert ist und sich die Fronten so verhärtet haben, dass die Streitparteien nicht mehr auf der Sachebene miteinander sprechen können, kann ein professionelles und moderiertes Gespräch den Durchbruch schaffen“, sagt Wrege. Diesen Weg einzuschlagen, sei eine freiwillige Entscheidung, die den Beteiligten übrigens auch noch während eines schon laufenden Verfahrens offenstehe.

Auch das gut gesponnene politisch-gesellschaftliche Norderstedter Netz trage dazu bei, die Richter zu entlasten. „Wir profitieren hier von der guten und engen Kooperation mit dem Jugendamt, mit den Anwälten, wenn es um Kindschaftsverfahren geht, aber auch mit dem Kriminalpräventiven Rat und Projekten wie „Plan haben“, die verhindern, dass Jugendliche mit schwierigem Umfeld in eine kriminelle Karriere schlittern“, sagt der Amtsgerichtsdirektor.

Nach seiner Erfahrung seien die Menschen im Hamburger Umland durchaus streitbar und eher bereit, vor Gericht zu ziehen als die Menschen im ländlichen Bereich. Landbewohner seien entspannter, die Einwohnerzahl geringer, man kenne sich, kläre Streit außergerichtlich durch ein paar klare Worte. In dichter besiedelten Bereichen wie Norderstedt „gönne man dem anderen weniger“, die Anonymität sei größer.

Der Maschendrahtzaun spielt keine große Rolle mehr

„Und wenn die Norderstedter das Kriegsbeil ausgegraben haben, dann geben sie oft auch keine Ruhe, bis es ein Urteil gibt“, sagt Wrege. Das wiederum lasse sich durch Zahlen belegen: Sechs Monate dauere es durchschnittlich, bis ein Norderstedter Richter ein Urteil in einem Zivilprozess spricht, einen Monat länger als im schleswig-holsteinischen Landesschnitt.

Der klassische Nachbarschaftsstreit um Lärm, wenn der Nachbar während der sonntäglichen Mittagsruhe den Laubbläser anwirft, um herüberhängende Äste und Zweige oder Grillgeruch spiele keine so große Rolle mehr. Vielmehr werde über vermeintlich zu viel abgerechnete Nebenkosten, über Baumängel, Handyverträge oder das Thema Verkehr gestritten – eine Aussage, die sich mit den Erkenntnissen aus dem Advocard-Streitatlas deckt.

Knapp ein Drittel aller Streits in Deutschland rankt sich rund um das Thema Straßenverkehr und Mobilität. Mehr als jeder vierte streitet dabei wegen Verstößen gegen das Tempolimit und die damit verbundenen Bußgeldbescheide.