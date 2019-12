Norderstedt. Er hat Wohngebiete geplant, Straßen verlängert, Carsharing und Leihfahrräder eingeführt, mit Bürgern diskutiert und Mitarbeiter motiviert: Zum 31. Dezember geht Norderstedts Baudezernent und stellvertretender Bürgermeister Thomas Bosse in den Ruhestand. „Unser Haus und die Mitarbeiter werden Sie sehr vermissen“, sagte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. Nachfolger Christoph Magazowski, der in der Stadtvertretung am Dienstag vereidigt wurde, werde in „sehr große Schuhe“ springen. Roeder: „Ich freue mich, dass ich zwei Jahr mit ihnen zusammenarbeiten durfte.“

Das Abendblatt schickt den Stadtbaumeister mit fünf Fragen in die Rente.





Wie haben Sie Norderstedt empfunden, als Sie Ihr Amt angetreten haben?

Noch bevor ich angefangen habe, fuhr ich vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn nach Norderstedt-Mitte. An der Station Richtweg habe ich gedacht: Jetzt entführen die einen schon in der U-Bahn – um mich herum war nur noch Wiese, grasten Kühe. Doch dann kam die Endstation, ich stand vor dem Rathaus. Diese Offenheit, die helle und luftige Bauweise haben mich positiv berührt. Diese supertollen Landschaftseindrücke auf der einen und ein gutes Stück Urbanität auf der anderen Seite – das ist geblieben und bis heute beeindruckend.





Wie sieht Norderstedt

in 20 Jahren aus?

Die Stadtwerdung hat sich im Turboschritt vollzogen und ihre Qualitäten wie das viele Grün dabei behalten. Die Verdichtung wird weitergehen, nicht nur in den Neubaugebieten, sondern auch da, wo Baulücken entstehen und Hinterland bebaut wird. Norderstedt wird auch noch unter dem Verkehr leiden, aber: Es wird autofreie Wohninseln wie die „Grüne Heyde“ geben. Die Autos stehen in Tiefgaragen am Rand. Dort wird es ein Carsharing geben. Und dort wird es auch Poststationen geben, an denen die Bewohner ihre online bestellten Pakete abholen. Autonom fahrende Busse werden die Bewohner nicht nur dorthin und zu den ÖPNV-Haltestellen bringen, sondern auch Pizza, belegte Brötchen und Kaffee anbieten. Mit den kleinen Selbstfahrern wollen wir auch das Wohngebiet Sieben Eichen erschließen.





Was ist Ihnen in Ihrer Amtszeit besonders gut gelungen?

Da denke ich zuerst an den Nordport. Als ich hier anfing, hieß die Gewerbefläche noch Logistik- und Distributionszentrum (LDZ). Und ich habe gedacht, auf einer solchen Fläche können wir doch nicht nur Lkw drehen lassen. Ich habe die Verantwortlichen an einen Tisch geholt, damit wohl Tabus gebrochen. Und dann haben wir ein Image aufgebaut, sind auf Unternehmen zugegangen und haben gefragt: Was braucht ihr denn? Dann haben wir danach Flächen entwickelt und beispielsweise die Europa-Zentrale von Casio hier gehalten. Am Erfolg des Nordports schreibe ich mir schon einen Anteil zu.

Insgesamt haben wie eine schlagkräftige und überschaubare Mannschaft für die Ansiedlung von Firmen aufgebaut und die Bürgerbeteiligung deutlich intensiviert.



Und was ist schiefgegangen?

Da fällt mir die intensive Diskussion mit einer ehemaligen Stadtvertreterin ein, die die monotone Architektur der Neubauten als Klötzchenbauweise geißelte. Vier Geschosse, Staffelgeschoss, Flachdach. Es hat gedauert, bis ich das begriffen habe, jetzt werden wir Dächer zeigen.





Was machen Sie mit der neu gewonnen Zeit?

Nichts. Ich werde sie schon füllen und werde mir auf keinen Fall Visitenkarten drucken lassen und als Unternehmensberater weitermachen.