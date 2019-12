Henstedt-Ulzburg. Helmut und Loki Schmidt sind ein Jahrhundertpaar – in den Bonner Jahren hatten sie als Kanzlerehepaar eine gute Figur gemacht, später waren sie fast schon ein Mythos – „Helmut und Loki“ eben.

Am 23. Dezember 2018 wäre Helmut Schmidt, am 5. März 2019 Loki Schmidt 100 Jahre alt geworden. Anlässlich dieser Geburtstage hat Reiner Lehberger eine Paar-Biografie geschrieben, die die gemeinsamen Stationen des Lebensweges der beiden verfolgt. Am Donnerstag, 23. Januar, wird Lehberger auf Einladung der Henstedt-Ulzburger Kultur-Förderungsvereinigung Forum von 19.30 Uhr an in der Kulturkate an der Beckersbergstraße 44 aus seinem Buch lesen und Fotos aus dem Privatarchiv des Ehepaares zeigen. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro (Jugendliche 6 Euro).

Das Forum hat für das kommende Jahr weitere interessante Veranstaltungen im Angebot. Los geht es bereits am Sonnabend, 4. Januar, mit dem Neujahrskonzert. Zu Gast sind im Bürgerhaus ab 20 Uhr die Hamburger Kammersolisten.

Am 15. Februar steht ein Kammermusik-Abend im Programm, den das Duo Dopico gestaltet. Am 7. März lautet das Motto „Live-Musik mit viel Gefühl“, wenn die Klarinettistin Angela Kühl und der Gitarrist Dedl Klemmt als Duo Nordic Sunset zu den Instrumenten greifen.

Oliver Lück trägt am 15. Mai Kurzgeschichten vor.

Foto: Frank Knittermeier

Weitere Veranstaltungen: Am 28. März liest Hinrich Evers op Platt, am 25. April kommt mit Ignaz Netzer der Gewinner des German Blues Award 2015 nach Henstedt-Ulzburg, und am 15. Mai präsentiert der Henstedt-Ulzburger Autor und Abendblatt-Kolumnist Oliver Lück einige seiner Kurzgeschichten in der Kulturkate.