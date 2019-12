Bad Segeberg. Ein Pappaufsteller gleich neben dem Eingang gibt schon mal die stilistische Richtung vor: Winnetou in Lebensgröße ist ein Vorgeschmack auf das Büchergenre in den weiteren Räumen dieser Buchhandlung der ganz besonderen Art. Bücher von Karl May und andere Indianistik-Literatur bilden den Schwerpunkt des Angebotes. Vor allem in den Sommermonaten, wenn oben am Kalkberg der Wilde Westen lockt, war das Antiquariat Berghalle der Familie Bartsch ein Anlaufpunkt für Karl-May-Fans aus ganz Deutschland. Doch damit ist es vorbei. Denn Fans des Abenteuer-Schriftstellers sind eben nur im Sommer in der Stadt. „Wir schließen, weil wir von dem Geschäft nicht leben können“, sagt Ekkehard Bartsch (76), Seniorchef des Familienunternehmens. Ende des Jahres ist Schluss.

Früher war die Berghalle ein Lokal

Die Berghalle ist fest im kollektiven Gedächtnis der Segeberger verankert. Nicht als Buchhandlung, sondern als Lokal, das vor mehr als 100 Jahren am Fuße des Kalkbergs eröffnet worden war. Aus Altersgründen gaben die langjährigen Gastronomen Traute und Gerhard Geerdes den Betrieb 2012 auf. Dann kam die Familie Bartsch ins Spiel: Familienoberhaupt Ekkehard, ein bundesweit anerkannter Fachmann für Indianistik-Literatur, der in Bad Segeberg seit 1979 ein Versandantiquariat betreibt, mietete das Lokal.

Statt Spirituosen und Speisen gab es in den unverändert gebliebenen Räumen Bücher, die sich auch auf dem ehemaligen Tresen des Lokals stapeln. Betrieben wurde das Geschäft von ihm, seiner Frau Ingelore und ihren Kindern Marion, Christian und Ingrid. In der Wohnung über dem Laden leben Ingelore und Ekkehard Bartsch. Aber auch die muss jetzt geräumt werden.

Nur zur Karl-May-Saison florierte das Geschäft

Da viele der Karl-May-Besucher zwangsläufig an dem Geschäft an der Oldesloer Straße 71 vorbei müssen – es liegt direkt am Weg vom Hauptparkplatz zur Kalkberg-Arena –, florierte das Geschäft. Allerdings nur im Sommer während der Karl-May-Saison. In den übrigen Monaten fehlte die Laufkundschaft. Obwohl es viele gut besuchte Sonderveranstaltungen rund um Karl May und die Karl-May-Spiele gab, gingen die Einnahmen kontinuierlich zurück. „Kinder und Jugendliche lesen heute kaum noch die Bücher von Karl May“, sagt Ekkehard Bartsch. „Da hat sich im Laufe der Jahre doch einiges verändert.“

Die Berghalle war in Bad Segeberg über 100 Jahre ein Traditionslokal.

Foto: Frank Knittermeier

Jetzt wird die Notbremse gezogen. Bis zum 31. Dezember werden die Bücher – darunter auch viele, die nichts mit Indianern zu tun haben – zum halben Preis angeboten. Weihnachtsbücher und -CDs sowie Weihnachtsschmuck gibt es noch bis zum 23. Dezember zu stark verbilligten Preisen. Im Lesecafé haben Besucher die Möglichkeit, in den Büchern zu stöbern und etwas zu trinken.

Bücher will die Familie Bartsch weiter verkaufen: Das Blockhaus am Freilichttheater, ganz in der Nähe des Haupteinganges, bleibt im Familienbesitz. Von Mitte Juni bis Mitte September werden dort Bücher von und über Karl May sowie sonstige Indianerliteratur angeboten. Im Bestand sind auch wertvolle und seltene Bücher von Karl May und anderen Autoren für die Liebhaber gerne bereit sind, größere Summen zu investieren. Auch der Versandbuchhandel wird weitergeführt. Die übrig gebliebenen Bücherschätze aus der Berghalle lagern von Januar an in einem angemieteten Raum, der ehemals eine Schwimmhalle war. Eine neue Wohnung sucht das Ehepaar Bartsch noch.