Norderstedt. Die Erinnerungswerkstatt Norderstedt arbeitet seit 15 Jahren als eine freie Gruppe von „Zeitzeugen 60plus“, die ihre selbst erlebten Geschichten aufschreiben, um sie für nachfolgende Generationen festzuhalten. Einige Zeitzeugen haben den Zweiten Weltkrieg noch als Kinder erlebt, andere haben die Aufzeichnungen ihrer Eltern über die Kriegszeit erst sehr spät gefunden – diese konnten und wollten zu ihren Lebzeiten nicht darüber sprechen.

Mit ihrem dritten Buch „Kriegskinder – Wir wussten nicht, was Frieden ist“, das im Kadera-Verlag erschienen ist, wollen die Autoren der Erinnerungswerkstatt mit authentischen Berichten aus dem Zweiten Weltkrieg eine Botschaft an die jungen Leute senden: „Krieg ist kein Abenteuer.“

„Bei unseren öffentlichen Lesungen mussten wir oft feststellen, dass die Kinder-, Enkel- und Urenkelgeneration kaum mit der jüngsten Geschichte der Deutschen vertraut ist und oft bestürzt reagiert, wenn sie hört, was wir über diese Zeit zu berichten haben“, sagt Hartmut Kennhöfer, der Leiter der Erinnerungswerkstatt, deren Mitglieder große Sorge haben, wie er sagt, dass 75 Jahre nach Kriegsende viele nicht wüssten, was Krieg und Diktatur wirklich bedeuteten und aus Unwissenheit oder Frust den Populisten nachliefen, die die Demokratie heute wieder infrage stellten. Kennhöfer betont: „Gerade durch die letzten Wahlergebnisse wurde unsere Sorge, dass der Faschismus wieder regieren könnte, noch verstärkt. Auch deshalb engagieren wir uns im Bündnis für Demokratie und Toleranz.“

„Scheinflughafen“ in der Garstedter Feldmark

Im Zweiten Weltkrieg mussten wir uns darauf einstellen, dass die Flugzeuge aus England herüberfliegen würden, um ihre Bombenlast hier auf die Häuser abzuwerfen. Darum suchten wir bei Alarm sofort die Luftschutzkeller auf.

Bei uns zu Hause in Garstedt rüsteten wir einen Kellerraum aus mit Stühlen und Betten oder Bänken, auf denen man liegen konnte. Unsere Nachbarn Wilhelm Timm und seine Frau mussten unseren Keller aufsuchen, da sie unter ihrem Haus keinen Keller hatten. Auch Helene Lehmann aus Gustav Timms Kate wurde uns zugewiesen. Also musste Platz sein für acht Personen. Anfangs gab es nur selten Alarm, höchstens zweimal in der Woche. Einmal fielen drei Bomben, kurz nachdem die Sirenen geheult hatten. Zwei der drei Bomben rissen riesige Krater in den Acker von Sellhorn-Timm, dort wo heute der Schrebergarten am Schierkamp ist, also etwa 300 Meter Luftlinie von uns entfernt. Da wir hier lehmigen Untergrund haben, der die Druckwellen weitergibt, wackelte alles. Meine Schwester, die auf unserer alten Gartenbank lag, rief: Huch, meine Bank läuft weg!

Am anderen Morgen haben wir uns die Krater angesehen. Unser Haus hätte kopfüber in jeden Krater hineingepasst. Die dritte Bombe war zwar explodiert, aber nur auseinandergeborsten. Die Stücke konnte man wie bei einem Puzzle zusammensetzen und die Bombe fast wieder herstellen. Zwei weitere Bomben fielen im Styhagen und eine weitere in einen Vorgarten am Rugenbarg. Alles waren Notabwürfe, weil ihre Flugzeuge von den Granaten der Flakbatterien getroffen waren.

Die 8,8 Flakbatterien auf der Aspelohe und auf der Wendlohe hatten mit Hilfe des Horchgeräts und des Lichtstrahls des Scheinwerfers die Flugzeuge getroffen. Horchgerät und Scheinwerfer standen auf der Lüdemannschen Wiese in der Hökertwiete, ungefähr 300 Meter von unserem Haus entfernt. Bei Ostwind hörten wir die Befehle bei uns im Keller.

Dann kam die Zeit, in der es jede Nacht gegen halb ein Uhr Alarm gab. Unsere Nachbarin Frau Lehmann kam schon rechtzeitig zu uns und klopfte mit ihrem Handstock an die Fensterscheibe und rief: „Ihr müsst aufstehen, gleich gibt es Alarm.“ Ja, sie kam schon, bevor die Alarmsirenen überhaupt heulten.

Im Winter war es schön warm im Keller, denn wir waren im Heizungskeller – verbotener Weise –, wir sollten eigentlich im vorderen Keller sitzen, aber unser Vater meinte, im Notfall kommen wir da nicht raus. Hier haben wir die Kellertür nach draußen und den Balkon darüber.

Einmal im November, als wir unser Schwein geschlachtet hatten, war unsere Mutter noch in der Küche und machte Schmalz. Sie brachte einen Topf mit Grieben herunter und Schwarzbrot dazu — alle langten zu, und es dauerte gar nicht lange und der Griebentopf war leer.

Inge Hellwege kam 1931 in Garstedt zur Welt und lebt heute wieder in ihrem Elternhaus

Über unserem Kellereingang war wie gesagt ein Balkon. Darum guckten die Männer ab und zu mal um die Ecke, um zu horchen, ob die verdammten Flugzeuge nicht endlich abzogen. Hinausgehen war zu gefährlich, denn die Flakgranaten, die in der Luft explodierten, fielen in Stücken wieder auf die Erde und konnten schlimme Wunden reißen. Am anderen Morgen haben wir Flaksplitter gesucht und gesammelt. Diese wurden dann in der Schule getauscht.

So ging es bis zu den Terrorangriffen im Juli/August 1943 auf Hamburg. Ich habe sie nicht miterlebt. Ich war zu der Zeit in Hadersleben/Dänemark bei meiner Großmutter auf Verwandtenverschickung. Ich war die Einzige in der Familie, die mitfahren durfte. Das war so etwas Ähnliches wie die Kinderlandverschickung. Wir bekamen Hamburger Ausgebombte zugewiesen. Ein älteres Ehepaar wohnte bei uns, blieb aber nicht lange. Sie hatten Angst vor unseren Flakbatterien, so’n Geballer hatten sie in Hamburg nie gehört.

Dann wurden die Angriffe von nachts auf den Tag verlegt. Die Bomber kamen in Pulks von circa 15 bis 20 Stück. Sie flogen von Norden auf Hamburg zu, genau so wie heute die Flugzeuge die Einflugschneise zum Hamburger Flughafen benutzen. Das heißt, sie flogen direkt an uns vorbei. Wir sahen aus dem Schlafzimmerfenster meiner Eltern und konnten sehen, welcher Stadtteil heute an der Reihe war. Auch konnten wir die Bombenteppiche fallen sehen. Wir sagten dann: Heute ist vielleicht Eppendorf dran. Wir müssen nachher Tante Alma anrufen.

Was ich vergessen habe, ist den sogenannten Scheinflughafen zu erwähnen. Ein Feldweg in der Garstedter Feldmark hatte eine Baracke für die Soldaten, und auf den Wiesen standen Holzflugzeuge, die sollten den Hamburger Flughafen darstellen. Es wurde dort bei Alarm Feuer angezündet, um einen Brand vorzutäuschen. Ich kann mir vorstellen, dass die Besatzungen der Flugzeuge sich köstlich darüber amüsiert haben. Übrigens ist nie eine Bombe dort runtergekommen. (von Inge Hellwege).

Von den Sommerferien in die Flammenhölle

Ich war mit Tante Erna in Petersroda bei Bitterfeld, in den Sommerferien 1943. Dort hörten wir von den Bombennächten in Hamburg und machten uns mit der Eisenbahn auf den Weg nach Hause. Wir kamen nur langsam voran. Auf vielen Bahnhöfen hatten wir stundenlange Aufenthalte, Fliegeralarm oder Soldatentransporte nach Osten stoppten immer wieder unseren Zug. Das Rote Kreuz versorgte die Reisenden mit Getränken, und ab und zu gab es für uns Kinder ein Stück Obst.

Es war um die Mittagszeit, als wir nach drei Tagen erschöpft am Hamburger Hauptbahnhof eintrafen. Von dort fuhren wir mit der S-Bahn zum Bahnhof Sternschanze. Wir wollten in die Altonaer Straße, wo meine Tante wohnte. Als wir dort ankamen, sahen wir, dass sie gesperrt war und das Haus, in dem meine Tante gewohnt hatte, lichterloh brannte. Ein paar Sekunden starrten wir auf die brennende Säule, dann nahm mich meine Tante an die Hand und sagte: „Da ist nichts mehr zu retten, also auf zu deiner Mutter.“ Über Trümmerberge, aus denen zum Teil noch Rauch aufstieg, kämpften wir uns zur Rentzelstraße durch.

Es war Nachmittag geworden, als wir das Haus, in dem ich mit meiner Mutter und Großmutter gewohnt hatte, erreichten. Es war nur noch eine ausgebrannte Ruine. Wortlos standen meine Tante und ich davor. „Sieh mal, da ist doch was in die Wand geritzt“, sagte meine Tante. Meine Mutter hatte die Worte „Wir leben“ mit einem Stein geschrieben. Tante Erna beschloss: Wir müssen jetzt nach Altona zu Tante Ilse. Zu Fuß machten wir uns auf den Weg, Straßenbahnen fuhren nicht mehr. Es war gespenstisch und heiß wie in der Hölle. Die Hitze zwang uns immer wieder, Pausen zu machen. Einige Straßen brannten immer noch, ganze Straßenzüge waren gesperrt oder durch hohe Trümmerberge unpassierbar. Wir mussten viele Umwege machen. Menschen gingen stumm an uns vorüber.

Wir erlebten aber auch Gutes auf unserem Weg nach Altona. Von Bewohnern, deren Häuser stehen geblieben waren, erhielten wir Wasser und hin und wieder eine Scheibe Brot. Es war inzwischen Abend geworden, und es war gut, dass das Grauen, das uns auf unserem Weg immer wieder begegnete, nun im Dunkel lag. Erst sehr viel später hat meine Tante mir erzählt, dass verbrannte Leichen am Straßenrand lagen, die ich als Kind nicht wahrgenommen hatte.

Im Morgengrauen erreichten wir Altona, noch immer hielt meine Tante mich fest an der Hand. War das eine Wiedersehensfreude! Wir waren alle gesund und unversehrt. Die Wohnung meiner Tante Ilse war nun erst einmal unser aller Zuhause. Ich habe meine Mutter, Großmutter und Tante Erna nie klagen hören, obwohl sie alles, was sie an materiellen Dingen besaßen, verloren hatten. (von Ilse Krause).

Die verschlossene Bunkertür

Es muss im Frühjahr 1945 gewesen sein, als einer der letzten Bombenangriffe auf Hamburg erfolgte. Meine Mutter, mein einjähriger Bruder, meine Großeltern und ich wohnten in einer Dreizimmerwohnung in der Lengerckestraße in Wandsbek. Mein Vater fuhr in einer Strafkompanie zur See, sie mussten Munition nach Norwegen bringen. An meine Oma kann ich mich nur als an eine kleine, verschrumpelte Frau erinnern, die immer in einem großen Sessel neben der Wohnzimmertür saß und nie ein Wort sagte. Der Opa war ein großer kräftiger Mann. Im Wohnzimmer hing ein Bild, auf dem er bei den Wandsbeker Husaren mit seinem Hengst Heros über einen für zwölf Personen voll eingedeckten Esstisch sprang. Der Opa war aber fast nie zu Hause. Meine schönsten Erinnerungen an ihn sind die Momente, wenn er mich an seinen sonst verschlossenen Schreibtisch rief, die Tür aufschloss und seine Blechkapelle aufbaute. Es waren sechs Figuren, als Affen dargestellt und mit verschiedenen Instrumenten. Die Figuren waren mit einem Federaufzugswerk versehen und wurden von Hand aufgezogen.

Bernd Herzog, Jahrgang 1940, wuchs am Elbstrand von Neumühlen und in Winterhude an der Alster auf.

Fünfzehn Jahre später, ich fuhr bereits zur See, habe ich ihn noch mal im Altersheim besucht, und er baute seine Kapelle noch einmal für mich auf. Auch das Bild mit Heros hing noch über seinem Bett. Beide Sachen sind jedoch nach seinem Tode aus dem Altersheim verschwunden.

Erinnern kann ich mich auch noch gut, dass wir Kinder immer im Treppenhaus spielten. Hier war es am längsten hell, es gab nämlich kein Dach mehr. Man konnte direkt in den Himmel sehen und das Ziehen der Wolken beobachten.

Die Nacht, in der die Bunkertür verschlossen war, begann wie so viele vorher. Auf der anderen Seite unseres Wohnblocks war ein Kleingartenverein, und hier war ein starker Scheinwerfer aufgestellt. Wenn der bei uns ins Schlafzimmerfenster schien, war es trotz der Verdunkelungsrollos im Zimmer taghell. Kurz darauf heulten dann auch die Luftschutzsirenen. Damit wurde die Bevölkerung aufgefordert, sich in die Keller oder Bunker zu begeben. Das Geräusch macht mir auch siebzig Jahre später noch Gänsehaut.

In aller Eile wurde mein Bruder in den Kinderwagen gelegt, der kleine Koffer mit Papieren dazugestopft und ich angezogen. Oma blieb wie bei jedem Alarm in ihrem Sessel sitzen. Opa war sowieso nicht da. Im Treppenhaus war schon reichlich Gedränge, da alle aus dem Vier-Stockwerke-Haus auf die Straße und in die Bunker wollten. Irgendjemand hat dann meiner Mutter geholfen, den Kinderwagen die Treppen herunterzutragen. Nur ich hatte es nicht so eilig! Auf den Treppen lagen nämlich wunderschöne bunte Bilder von Autos, Flugzeugen und Schiffen. Die wurden von den feindlichen Flugzeugen abgeworfen und sollten Parolen verbreiten, wie schön doch das Leben sein würde, wenn wir den Krieg endlich beenden würden. Und da unser Haus kein Dach mehr hatte, lagen die Bilder haufenweise im Treppenhaus. Die musste ich erst mal einsammeln. Meine Mutter schrie von unten, und eine Frau schubste mich dann runter. Auf das Fußende des Kinderwagens mit meinem Bruder darin war ein Brett gelegt, auf das ich gesetzt wurde. Die Straße war schon ziemlich leer, und meine Mutter rannte mit uns in Richtung des zwei Straßen entfernten Bunkers. In dem kleinen überdachten Vorraum zur großen stählernen Bunkertür standen schon zwei Frauen mit Kinderwagen. Die Tür war geschlossen, davor stand ein älterer Bunkerwart mit einem Gewehr in der Hand, nicht auf dem Rücken. Es kamen noch ein paar Frauen mit Kindern dazu. Sie bettelten ihn an, beschimpfen und bedrohten ihn, aber er machte die Tür nicht wieder auf.

„Ist Vorschrift, ist Vorschrift, ich darf nicht“, wehrte er sich. Daraufhin zogen sich die Mütter mit uns Kindern auf die Rückseite des Bunkers zurück. Es muss dann aber noch eine Weile mit dem Fliegerangriff gedauert haben, denn ich kann mich sehr gut daran erinnern, die bunten Bilder aus der Hosentasche geholt zu haben, woraufhin einige Frauen an zu kreischen fingen: „Schmeiß die weg, schmeiß die weg, die sind alle vergiftet!“ – „So ein Quatsch“, dachte ich, die habe ich schon tagelang in der Tasche und bin gar nicht giftig. Dann kamen die Bomber. Ohrenbetäubender Lärm, kreischende Menschen, der Boden unter uns zittert, die Bunkerwand, an der wir lehnen, vibriert. Ringsherum Bombeneinschläge, Feuer, Häuser brennen und dann gefühlte totale Stille, vielleicht sind es nur Sekunden. Der Staub legt sich, und unsere kleine Gruppe geht nach vorn zum Bunkereingang. Die Bunkertür mit dem Vorbau ist verschwunden. Nichts bewegt sich.

Eine Luftmine ist durch das Bunkerdach gebrochen. Alle, die im Bunker waren, sind tot. (von Bernd Herzog).

Das Buch „Kriegskinder – Wir wussten nicht, was Frieden ist“ hat 246 Seiten, auf denen 25 Autoren ihre Kriegserlebnisse schildern. Das Abendblatt veröffentlicht heute exemplarisch drei Geschichten aus dem Buch, das für 14 Euro im Buchhandel erhältlich ist.