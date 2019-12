Ellerau/Quickborn. Angenommen, jemand wäre vor vierzig Jahren eingeschlafen und wachte heute wieder auf: Fände er sich noch zurecht in unserer digitalen Gesellschaft? Dieser Frage geht die Ellerauer VHS-Theatergruppe Bühnenreif in ihrem neuen Stück „Morgen ist heute gestern“ auf den Grund. Ab Ende Januar ist die kabarettistische Zeitreise in Ellerau und Quickborn zu sehen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Unter der Leitung von Bibi Maaß haben die „Bühnenreifen“ ihr Stück wieder selbst geschrieben und inszeniert. Mit morbidem Charme und viel Humor wollen sie ihr Publikum das Fürchten lehren und gleichzeitig die Lachmuskeln strapazieren. Dazu schlüpfen die zehn Mimen in unterschiedliche Rollen, werfen einen Blick zurück, beleuchten die Gegenwart, schauen in die Zukunft – und kommen zu dem Schluss: „Die Welt ist ein Irrenhaus!“

Premiere feiert Bühnenreif in Ellerau am Freitag, 24. Januar, in der Grundschule an der Dorfstraße. Die zweite Aufführung findet tags darauf am Sonnabend, 25. Januar, ebenfalls in der Grundschule statt. Beide Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr. Die Karten kosten acht Euro. Ein Wochenende später, am Freitag, 31. Januar, und Sonnabend, 1. Februar, gastiert die Truppe in Quickborn, Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7. Beginn ist ebenfalls um 19.30 Uhr. Hier kostet der Eintritt zehn Euro.

Karten für beide Aufführungsorte sind ab sofort bei Elektro Bollmann, Steindamm 1, Ellerau, sowie der Buchhandlung Theophil, Klöngasse, in Quickborn erhältlich.

Ein weiteres Gastspiel findet in Tornesch am Sonnabend, 22. Februar, statt. Karten und weitere Infos auf www.toall.de. Im Alvesloher Bürgerhaus gastiert Bühnenreif schließlich am 20. und 21. März. Infos und Karten auf www.kid-alveslohe.de.