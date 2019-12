Norderstedt. Erneut ist es in Norderstedt zu einem Unfall mit einem betagten Mensch am Steuer gekommen. Am Mittwoch, 18. Dezember, war eine 87-Jährige aus Norderstedt mit einem Kleinwagen auf dem Friedrichsgaber Weg unterwegs. Gegen 18 Uhr kam sie plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Auf Höhe der Einmündung des Buschwegs rammte die Seniorin den auf der Gegenfahrbahn verkehrsbedingt stehenden Wagen eines 55 Jahre alten Fahrers aus Norderstedt. Beim Zusammenstoß gab es nur Blechschaden und keine Verletzten. De Schaden wird von der Polizei auf etwa 8000 Euro beziffert.

Nach Zeugenangaben soll die Rentnerin vor dem Unfall in Schlangenlinien gefahren sein. Anzeichen von Alkoholkonsum konnten die Polizeibeamten bei der Frau nicht feststellen. Da die 87-Jährige aber angab, dass sie bei Dunkelheit nicht richtig sehen könne und die Beamten weitere körperliche Einschränkungen feststellten, beschlagnahmten sie ihren Führerschein aufgrund von körperlichen Mängeln.

Am 10. Dezember hatte am Schmuggelstieg ein 92 Jahre alter Autofahrer Gas und Bremse in seinem Wagen verwechselt. Er fuhr gegen einen parkenden VW Golf, ein angrenzendes Beet und beschädigte schließlich einen Stromverteilerkasten so sehr, dass in den umliegenden Geschäften des Einkaufsquartiers am Ochsenzoll der Strom ausfiel.