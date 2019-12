Norderstedt. Die Norderstedter FDP wird von einem beispiellosen Skandal erschüttert. Aus einem persönlichen Zerwürfnis zwischen dem FDP-Stadtvertreter Tobias Mährlein und dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Sven Wojtkowiak hat sich eine politische Schlammschlacht entwickelt. Sie bringt die politische Arbeit der Fraktion in der Stadtvertretung zum Erliegen und lässt die Liberalen in der Stadt fassungslos zurück.

In der Sitzung der Stadtvertretung am Dienstag schließlich brach der seit Monaten schwelende FDP-Konflikt in aller Öffentlichkeit aus und sorgte für eine in der Norderstedter Stadtgeschichte einzigartige Abstimmung. Doch dazu später mehr. Zunächst der Reihe nach.

Wojtkowiak war in den vergangenen Jahren so etwas wie der Shooting-Star bei den Norderstedter Liberalen. 2017, im Kampf um den Posten des Oberbürgermeisters in Norderstedt, machte die FDP den zuvor kommunalpolitisch noch nicht in Erscheinung getretenen Versicherungsmakler und Vorsitzenden des Hauseigentümerverbandes Haus & Grund zu ihrem Kandidaten. „Ein Fehler, wie wir heute wissen“, bewertet die langjährige FDP-Stadtvertreterin Gabriele Heyer die Entscheidung im Rückblick. Wojtkowiak holte bei der Wahl 8,32 Prozent – respektabel. Bei der Kommunalwahl 2018 erhält trotzdem der Parteisekretär und Stadtvertreter Tobias Mährlein den Listenplatz 1 der Partei – und steht damit auch als Fraktionschef fest. Mährlein sieht das heute als den Kern für das Zerwürfnis zwischen ihm und Wojtkowiak. „Es menschelte“, sagt Mährlein. „Ich wurde Chef und er nicht. Wojtkowiak hat ein großes Ego, deswegen kam er damit nicht zurecht. Das waren Probleme, wie man sie aus jedem Kaninchenzüchterverein kennt.“

Der Konflikt zwischen den beiden FDP-Alpha-Tieren, die zusammen mit Gabriele Heyer die fünftstärkste Fraktion der Stadtvertretung bilden, schwelte weiter. Wojtkowiak profilierte sich unterdessen in der Kommunalpolitik als Mann klarer Worte – mal mit mehr, mal mit weniger Substanz und oft begleitet vom Kopfschütteln der übrigen Politiker und immer öfter auch jenen in der FDP- Fraktion.

Machtkampf und strafrechtlich relevante Vorwürfe

Überraschend für alle Beobachter wurde Sven Wojtkowiak im Oktober 2019 FDP-Fraktionsvorsitzender. Mährlein zog sich zurück, angeblich, um sich landespolitischen Themen zuzuwenden. Tatsächlich aber, weil Wojtkowiak nicht mehr aufhörte, darauf hinzuweisen, dass Mährleins Personalunion als Fraktionschef und von der Partei angestellter Fraktionssekretär zu Konflikten führe.

„Er war quasi sein eigener Chef und hat mit sich selbst Geschäfte gemacht“, sagt Wojtkowiak. Als frisch gebackener Fraktionschef habe er die Bücher der Partei studiert und sei dabei auf Unregelmäßigkeiten gestoßen. Wojtkowiak bezichtigt Mährlein, in die Parteikasse gegriffen zu haben. Er habe sich, so Wojtkowiak im+ Gespräch mit dem Abendblatt, Excel- und Power-Point-Seminare bei der Volkshochschule genehmigt und den Eigenanteil in Höhe von 170 Euro je Seminar, den er als Sekretär zu zahlen habe, einfach aus der Fraktionskasse genommen. „Das war ein Vertrauensbruch für mich. Als ich ihn konfrontierte, stieß ich auf komplette Uneinsichtigkeit“, sagt Wojtkowiak. „Als Fraktionschef bin ich sein Arbeitgeber, da muss ich reagieren, sonst fällt mir das ja auf die Füße.“ Er kündigte Mährlein fristlos als Sekretär und zeigte die Angelegenheit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt an.

Die Sache wird jetzt vor dem Arbeitsgericht geklärt. Ein erster Termin ist für den 16. Januar angesetzt. Denn Mährlein wehrt sich. „Das sind konstruierte Sachverhalte mit dem Ziel, mich zu beseitigen“, sagt er. „Es ist eine absolute Unverschämtheit zu behaupten, ich hätte in die Kasse gegriffen. Ich werde Wojt­kowiak wegen Verleumdung verklagen.“

Bei kleinen Fraktionen sei die Personalunion von Fraktionsführung und Sekretariat durchaus üblich. „Miro Berbig von den Linken hat das auch jahrelang gemacht.“ Als FDP-Stadtvertreter habe er die VHS-Kurse belegt, um in der politischen Arbeit Sachverhalte besser präsentieren zu können. „Das steht jedem Kommunalpolitiker zu. Die Mittel für Fortbildung sind in den Zuweisungen der Stadt an die Fraktionen enthalten.“

Mit der Kündigung Mährleins durch Wojtkowiak wuchs das Unbehagen der Norderstedter FDP gegenüber dem neuen Fraktionschef. Weil eine Zusammenarbeit unmöglich geworden war, fuhren alle Beteiligten zu einem klärenden Gespräch nach Kiel. Im Beisein des FDP-Landesvorsitzenden Heiner Garg und des Kreisvorsitzenden Stephan Holowaty wurde entschieden: Alle Fraktionäre, also Mährlein, Wojtkowiak und Heyer, müssen sich einem Misstrauensvotum in der Fraktion stellen. „Wer hier unterliegt, tritt unverzüglich zurück, wurde abgemacht“, sagt Mährlein.

Die FDP entzieht ihrem Fraktionschef das Vertrauen

Am 12. Dezember kam es zum Show-down. Das Ergebnis war eindeutig: Mährlein und Heyer bekamen mit sieben Ja- und drei Nein-Stimmen der erschienenen Mitglieder der Fraktion das Vertrauen ausgesprochen. Wojtkowiak erntete sieben Nein- und nur drei Ja-Stimmen. „Das Problem ist, dass er trotzdem nicht zurücktritt. Und er weigert sich als Fraktionschef, die kommunalrechtlich vorgeschriebene Sitzung zu seiner Abberufung anzuberaumen. Wir werden wohl ein Parteiausschlussverfahren wegen die Partei schädigenden Verhaltens anstrengen müssen“, sagt Mährlein.

„Warum soll ich zurücktreten und meine politische Arbeit in der FDP beenden? Ich habe ja nicht in die Kasse gegriffen. Wenn das Arbeitsgericht entscheidet, dass ich falsch liege, dann ziehe ich mich gerne zurück“, sagt Wojtkowiak.

Das Norderstedter FDP-Urgestein Klaus-Peter Schroeder, langjähriger Norderstedter Stadtvertreter und jetziger Kreistagsabgeordneter, findet klare Worte für die Situation: „Wojtkowiak ist neu in der Politik. Da hast du zwei Chancen: Entweder, du arbeitest dich fleißig in die Themen ein und wirkst konstruktiv mit. Oder du hältst den Mund!“ Auch er hält ein Ausschlussverfahren für unumgänglich. „Da muss die Partei jetzt durch.“ Fraktions-Vize Gabriele Heyer spricht von einer „reinigenden Wirkung“ durch den aufgebrochenen Konflikt. „Ich habe Wojtkowiak immer gesagt, dass seine Vorwürfe haltlos sind. Ich kann mir sein rabiates Vorgehen nicht erklären.“

Womit wir beim Dienstagabend in der Stadtvertretungssitzung angekommen sind. Dort wollte Sven Wojtkowiak zwei bürgerliche FDP-Mitglieder per Antrag aus den Ausschüssen abberufen lassen. Diese hatten zuvor erklärt, nicht mehr unter Wojtkowiak arbeiten zu wollen. Mährlein und Heyer hingegen wollten die beiden unbedingt in der Fraktion behalten. Deswegen baten sie die Fraktionschefs von CDU, SPD, Grünen, WiN, Linken und den Freien Wähler Thomas Thedens, sich zum Antrag Wojtkowiaks zu enthalten. So konnten Mährlein und Heyer mit ihren beiden Nein-Stimmen die Abberufung verhindern.

Die Abstimmung wurde so zu einem einzigartigen Misstrauensvotum eines ganzen Parlamentes gegen den FDP-Stadtvertreter Sven Wojtkowiak – ein einzigartiger Vorgang in der Stadtgeschichte. Da wurde Wojtkowiak regelrecht enteiert“, sagt ein Stadtvertreter gegenüber dem Abendblatt, der bei der Abstimmung dabei war. Für viele in den den anderen Parteien ist Wojtkowiak nämlich ein rotes Tuch, seit er, der Bauwirtschaftslobbyist, in der hitzigen Diskussion um die 50-Prozent-Sozialwohnungsbauquote ein vertrauliches Papier an die Wohnungswirtschaft durchsteckte. Ein politisches No-Go.