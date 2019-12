Eekholt. Auch in diesem Jahr denkt der Weihnachtsmann zuerst an die Wildtiere und legt deshalb einen Zwischenstopp in Eekholt ein.

Mit den kleinen und großen Besuchern zieht der Weihnachtsmann am Dienstag, 24. Dezember, in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr durch den Wildpark, um allen Tieren eine Extraportion Leckerlis zum Weihnachtsfest zu bringen. Die Tiere erwarten ihn schon – auch sie kennen alle den Weihnachtsmann mit dem weißen Bart und roten Mantel.

Für seine große Wildparkrunde braucht der Weihnachtsmann viele kleine fleißige Helfer, die ihn beim Füttern der Hirsche, Fischotter, Wildschweine und Wölfe unterstützen. Als Belohnung für die tatkräftige Hilfe hat er für die Kinder süße Naschereien dabei. Die Erwachsenen können sich mit einem herzhaften Punsch stärken.

Wenn die Tiere versorgt sind, erzählt der Weihnachtsmann in der großen Besucherrunde am Lagerfeuerplatz die Weihnachtsgeschichte. Alle Kinder können dem Weihnachtsmann zudem ihre gelernten Gedichte und Lieder vortragen und ihm ihre liebsten und wichtigsten Weihnachtswünsche anvertrauen.

Dieses weihnachtliche Erlebnis in der Natur läutet bereits seit Jahren für viele Familien den Heiligen Abend ein. Die Begegnungen mit den Wildtieren führen zum Ursprung des Weihnachtsfestes, dem Fest der Liebe und des Mitgefühls für andere Geschöpfe.