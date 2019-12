Henstedt-Ulzburg. „Ich bin noch nicht weg“, gefolgt von einem Bizeps-Emoji – das postete Henstedt-Ulzburgs Bürgermeister Stefan Bauer am Dienstagabend unmittelbar nach der Gemeindevertretersitzung auf seiner Facebook-Seite. Zuvor hatte er im Ratssaal mit einer persönlichen Erklärung, die er ebenfalls online teilte, seinen Rückzug verkündet. Bauer kandidiert demnach nicht für eine zweite Amtszeit. Die Politiker reagierten kühl, Sitzungsleiter Rudi Hennecke (SPD) ging trocken zum nächsten Thema über: „Kommen wir zu Tagesordnungspunkt fünf.“ Als wäre nichts gewesen, wurde dann der Haushalt besprochen und beschlossen.

Doch so einfach zur Tagesordnung überzugehen, ist unmöglich. Am 1. März 2020 findet eine Bürgermeisterwahl statt. Ohne Stefan Bauer, der nicht mehr zur Verfügung steht, weil er, so seine Argumentation, keinerlei Unterstützung aus der Politik erhält. Zur Erinnerung: 2014 war er als unabhängiger Kandidat der Bürger angetreten. Diesmal hatte er die Fraktionen um Bekenntnisse gebeten, wie die Meinung zu seiner Person sei. Wenig überraschend: Niemand sprach sich öffentlich für Bauer aus. Seine persönliche Konsequenz: Er wird das Rathaus im Juni 2020 verlassen, weil er zwar Zuspruch aus der Bevölkerung bekommt, aber nicht von den Akteuren, mit denen er gemeinsam den Ort gestalten soll.

„Herr Bauer hat ein Zeugnis eingefordert, es war klar, welches er bekommt“, sagte Jens Iversen, Fraktionsvorsitzender der BfB (Bürger für Bürger). „Er hatte seine Konsequenzen angekündigt, die hat er umgesetzt.“ Iversen betonte: „Wir wollen den Wechsel.“ Wie der Bürgermeister seinen Rückzug verkündet habe, sei „aller Ehren wert“. Aber er sei weiterhin Verwaltungschef, könne im nächsten halben Jahr „die Entscheidungen der Politik abarbeiten“.

Ulrike Schmidt ist die Kandidatin der SPD.

Foto: Christopher Herbst

Wer danach im Rathaus das Sagen hat, lässt sich nicht abschätzen. Nach jetzigem Stand ist Ulrike Schmidt – nominiert von der SPD – die einzige Bewerberin. Seitdem sie vorgestellt wurde, tourt die 46-Jährige durch den Ort, hinterlässt dem Vernehmen nach einen positiven Eindruck bei den Bürgern. „Ich werde meine Wahlkampagne weiterführen, es herrscht großes Interesse an meiner Person. Es ist jetzt eine andere Situation, als ich es mir vorgestellt hatte. Es wäre schön, wenn sich weitere Bewerber finden“, so Schmidt.

So wie Holger Diehr? Es ist kein Geheimnis mehr, dass die CDU den 50-Jährigen als ihren Mann für das Rathaus auserkoren hat. Diehr war sechs Jahre Bürgermeister von Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde), dann übergab er die Geschäfte an seine Nachfolgerin Tanja Petersen. Der Polizeibeamte hatte die Wahl am 16. Juni gegen die SPD-Kandidatin verloren. Er wird als „Verwaltungsprofi“ gepriesen, ist seit 20 Jahren in der Politik aktiv. Und soll nicht nur von der Union, sondern auch von FDP, WHU und BfB gestützt werden. Diehr bestätigte seine geplante Bewerbung im Gespräch mit dem Abendblatt: „Ich möchte eine breite Allianz, weil ich den Eindruck habe, es ist viel Spannung zwischen Politik und Verwaltung.“ Dass sich Stefan Bauer zurückgezogen hat, kommt ihm gelegen. „Ich kenne ihn, er ist ein Kollege. Ich wäre ungern gegen ihn angetreten.“ Offiziell vorgestellt wird Diehr vorerst nicht. Vorher sollen ihn die vier Parteien und Wählergemeinschaften auf Mitgliederversammlungen nominieren. Diese finden voraussichtlich am 3. Januar statt. Am 6. Januar, dem letzten Tag der Frist, würde die Kandidatur dann offiziell im Rathaus eingereicht.

Holger Diehr (50) soll für eine Allianz aus CDU, FDP, WHU und BfB antreten.

Foto: CDU Rendsburg-Eckernförde

Die Grünen unterstützen Diehr nicht, sie spielen mit der Option, selbst eine Person zu nominieren. Auch externe Kandidaten können antreten, sie müssen mindestens 155 Unterschriften von Wahlberechtigten vorlegen. Bezahlt wird der Posten nach der Besoldungsstufe B 3, das sind fast 8000 Euro brutto, dazu kommt eine monatliche Aufwandsentschädigung von 225 Euro.

Der Bürgermeister selbst will sich jetzt auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Denn Henstedt-Ulzburg stehe vor vielen Herausforderungen. „Es geht darum, den Job zu einem guten Ende zu bringen“, so Stefan Bauer, der seine berufliche Zukunft offen lässt. Grundsätzlich könnte der Polizeioberrat in seinen alten Beruf zurückkehren. Bis 2013 war er beim LKA in Hamburg Leiter für Cyberkriminalität.