Kreis Segeberg. Wenn kleine oder mittelständische Unternehmen im Kreis Segeberg Geld brauchen, dann können sie auf den Beteiligungsfonds des Landes zurückgreifen. Mit dem Geld können Unternehmer eine neue Firma gründen, ihr Unternehmen erweitern oder eine Nachfolgefinanzierung stemmen.

Die Nachfrage für das Beteiligungskapital ist stark. Deswegen wird der Fonds jetzt um 10 Millionen Euro aufgestockt. Darauf haben sich das Land Schleswig-Holstein, die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein (MBG) verständigt. Der Beteiligungsfonds wächst damit auf 54 Millionen Euro an. „Die Geschichte des Fonds ist eine Erfolgsgeschichte. Seit 2015 hat er kleinen und mittleren Unternehmen in Schleswig-Holstein 176 vor allem stille, zum Teil aber auch offene Beteiligungen zugesagt“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. „Die Palette der Beteiligungsnehmer reicht vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Hotelprojekt.“

In dem Fonds standen für den Zeitraum bis Ende 2021 bisher 44 Millionen Euro zur Verfügung. Davon sind bereits 36 Millionen Euro für Beteiligungen zugesagt worden. „Damit bis zur Auflage eines neuen Fonds in zwei Jahren die starke Nachfrage nach Beteiligungskapital befriedigt werden kann, wurde das Volumen jetzt aufgestockt“, sagt der IB.SH-Vorstandsvorsitzende Erk Westermann-Lammers. „Durch die Beteiligung steigt das Eigenkapital der Unternehmen und verbessert so ihre Möglichkeiten zur Finanzierung am Kapitalmarkt“, sagt MBG-Geschäftsführer Holger Zervas. Die Unternehmen zahlen dafür ein jährliches Entgelt. Die Laufzeit beträgt zehn Jahre für eine stille und sieben Jahre für eine offene Beteiligung. Der Mindestbetrag für eine Beteiligung ist 50.000 Euro.

Infos unter www.ib-sh.de/produkt/beteiligungsfonds-fuer-kmu/