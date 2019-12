Bad Segeberg. Als ihre Beziehung zerbrach, begann der Mann einen verbalen Amoklauf. „Er hat mich beleidigt, und er bedrohte mich“, so die schmerzvolle Erinnerung der 56 Jahre alten Frau. Die gepflegte Frau mit den langen blonden Haaren sagte als Stalking-Opfer im Amtsgericht Segeberg aus. „Er soll mich endlich in Ruhe lassen.“ sagte die Personalleiterin unter Tränen.

Weil ihr ehemaliger Partner ihr monatelang nachgestellt hatte, erwirkte die Frau im September des vergangenen Jahres beim Familiengericht ein Kontaktverbot – mit unmissverständlichen Auflagen. Jeder Kontakt war ihm strikt untersagt. Doch der Mann ignorierte diesen Beschluss, schickte ihr trotzdem eine E-Mail. Dafür war ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro fällig geworden. Zum Jahreswechsel versuchte er dann, seine Ex-Partnerin an fünf Tagen 20-mal telefonisch zu erreichen.

Deshalb saß der Mann jetzt wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz auf dem Anklagestuhl. Einzige Zeugin war die Ex-Freundin. Behutsam brachte die Amtsrichterin Katrin Vitols die aufgewühlte Frau zum Reden. „Er wollte mein Leben zerstören“, sagte die Zeugin. Auch im Büro habe er sie mit Anrufen genervt. Sie schlafe schlecht, müsse Beruhigungstabletten schlucken und traue sich aus Angst kaum noch aus dem Haus. Während die Zeugin sprach, fixierte der Angeklagte sie ununterbrochen.

Seine zahlreichen Stalking-Anrufe versuchte der 56 Jahre alte Mann langatmig zu begründen. „Ich wollte mich bei ihr entschuldigen, weil ich unsere eigentlich gute Beziehung damals stillos per Whats App beendet hatte“, so der Mann. Ihr habe, so der schmächtige Servicetechniker, die letzte Aussprache gefehlt. Nie hätte er gedacht, dass ein Mensch so nachtragend sein könne. Er leide an Angst- und Panikattacken und habe Depressionen, schilderte er seine seelische Verfassung. Deshalb sei er auch in psychosomatischer Behandlung, erklärte er. Auf Drängen seiner Verteidigung gab der Angeklagte schließlich zehn Anrufe zu.

Das späte „halbe“ Geständnis nützte dem Mann allerdings nichts. Die Amtsrichterin verurteilte den hartnäckigen Stalker wegen 20-maligen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz zu einer ungewöhnlich hohen Geldstrafe über 7500 Euro, zahlbar in Monatsraten zu je 250 Euro. Als der Verurteilte den Gerichtssaal verließ, wartete seine neue Freundin schon auf ihn.