Norderstedt. Das ist ja kaum zu glauben: Die Weihnachtszeit ist da und der Weihnachtsmann schläft immer noch. Da gilt es schnell zu handeln. Volker Rosin hat seine schönsten Lieder im Gepäck, um am Sonnabend, 21. Dezember, in der Norderstedter „TriBühne“ gemeinsam mit allen Kindern den Rauschebarträger zu wecken. Beim Singen, Springen und Tanzen gibt es kein Halten mehr, und es geht fröhlich durch die Winter- und Weihnachtszeit. Bekanntes und Unbekanntes ist zu hören – und ein paar Überraschungen sind natürlich auch dabei.

Da werden „24 Türchen“ geöffnet, der „Weihnachtsstern“ besungen, und es wird kräftig mit der „Schneefrau“ getanzt. „Nikolaus und Nikoletta“ zeigen den Kindern ein lustiges Fingerspiel, und alle fahren mit der „Tschu Tschu Wah-Eisenbahn“ durchs verschneite Winter-Wunderland.

Doch ob der Weihnachtsmann vom Gesang der Kinder wirklich wach wird? In der Ferne hört man auf jeden Fall sein kräftiges „Ho ho ho“! Zum Finale wird traditionell das Lied „Feliz Navidad“ in deutscher und spanischer Sprache gesungen – und spätestens dann können auch die Eltern mit einstimmen.

In diesem Jahr feiert Volker Rosin ein Jubiläum: Seit 40 Jahren ist er bereits als Liedermacher unterwegs. Mit mehr als fünf Millionen verkaufter Tonträger und fast einer Million Liederbücher ist er einer der erfolgreichsten Kinderliedermacher Deutschlands und als „König der Kinderdisco“ der meistgespielte Musiker in Europas Kinderdiscos. Eine Grundschule in Düsseldorf hat sich sogar nach dem sympathischen Sänger in „Volker-Rosin-Schule“ benannt.

Übrigens: Dass Volker Rosin nach seinem Konzert noch ausgiebig für Autogrammwünsche und Fotos inmitten seiner kleinen Fans zu finden ist, ist für ihn selbstverständlich.