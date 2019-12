Kreis Segeberg. Hans-Günther Lüth und die mehr als 80 Anteilseigner des Bürgerwindparks Großenaspe können aufatmen – vorerst jedenfalls. Nach einem fünfjährigen Rechtsstreit ist das Verwaltungsgericht in Schleswig zu dem Schluss gekommen, dass die acht geplanten Windräder nicht die Messungen des Radarturms des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Boostedt stören werden. Damit kann der Windpark gebaut werden. Es sei denn, der DWD geht juristisch gegen den Beschluss vor.

Windpark-Geschäftsführer Lüth rechnet damit, dass zu den fünf Jahren durch das Gerichtsverfahren eine weitere Verzögerung von etwa zwei Jahren bis zur Eröffnung des Windparks kommt. „Wir müssen komplett neu planen“, sagt er. Außerdem muss er sich auf die Suche nach neuen Windrädern machen.

Dass der Windpark erst mit mehrjähriger Verspätung sauberen Strom liefern kann, könnte das Land Schleswig-Holstein teuer zu stehen kommen. Die Genehmigungsbehörde hatte den Bau der Anlagen abgelehnt und sich dabei auf die Einwände des DWD bezogen. „Das war eine Entscheidung aufgrund falscher Annahmen“, sagt Lüth. „Die Abwägung war sachlich falsch.“ Lüth prüft jetzt, ob er das Land auf Schadenersatz verklagen wird. Dabei könnte es nach ersten Schätzungen um „einen mittleren siebenstelligen Betrag“ gehen. Lüth bedauert außerdem den Schaden fürs Klima: „Wir hätten bis jetzt schon 150.000 Tonnen CO 2 einsparen können.“

Im Jahr 2013 hatte der Bürgerwindpark den Genehmigungsantrag beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Lübeck gestellt. Sieben 150 Meter hohe Windräder sollten in Großenaspe aufgestellt werden, ein weiteres in Wiemersdorf. Im Genehmigungsverfahren konnten Anlieger und Behörden zu den Plänen Stellung nehmen, darunter auch der DWD, der den Radarturm in Boostedt betreibt.

Der DWD argumentierte, der Windpark könnte die Wettermessungen ihres sieben Kilometer entfernten Radarturmes stören. Dort steht in einem Wald auf einem Hügel eine Messstation, die mit weiteren Radaren in Rostock und Hannover erfasst, was sich im Himmel abspielt. Steht jedoch eine Windmühle zu nah am Turm – so die Sorge –, dann sind die Messungen nicht korrekt und die Vorhersagen nicht präzise.

Der DWD fürchtet besonders bei Unwettern gefährliche Ungenauigkeiten. „Das Radar kann nicht zwischen Hagel und einer Windkraftanlage unterscheiden“, sagte damals ein DWD-Sprecher. Auch mit moderner Software sei dieses Problem nicht in den Griff zu bekommen.

Der Radarturm des Deutschen Wetterdienstes in Boostedt.

Foto: HA / Wolfgang Klietz

15 Kilometer Abstand für hohe Mühlen – so viel muss sein, sagten die Offenbacher Wetterkundler über die Lage rund um Boostedt. Das Landesamt folgte der Argumentation, 2014 kam die Ablehnung. „Obwohl anders lautende Gutachten vorlagen“, sagt Lüth. Er bestreitet nicht, dass die Windanlagen auf den Radarschirmen zu sehen sind, doch sie könnten eindeutig von Wetterdaten unterschieden werden. Vier Millionen Euro Eigenkapital liegen seitdem auf den Konten des Bürgerwindparks quasi brach. Die Gesamtinvestitionen sollten bei etwa 35 Millionen Euro liegen, davon hat die Gesellschaft schon mehr als eine Million für Planungen ausgegeben.

Die meisten Anteilseigner kommen aus der Region. Manche haben 20.000 Euro investiert, andere 250.000. In der Gemeinde Großenaspe gab es damals kaum ein anderes Gesprächsthema. „Alle waren enttäuscht“, berichtet Lüth. Doch kaum einer der Anteilseigner sprang ab.

Dass der Bürgerwindpark jetzt recht bekam, verdanken seine Mitglieder einem Gutachter, den das Gericht bestellt hatte. Er widersprach der Annahme des DWD, dass die Messungen bedeutend gestört werden. Eine Berufung gegen die Entscheidung ließ das Gericht nicht zu.

Wie der Deutsche Wetterdienst reagiert, steht noch nicht fest

Dennoch schließt der DWD rechtliche Schritte nicht aus. „Dem DWD liegen die schriftlichen Urteilsgründe noch nicht vor. Sobald diese vorliegen, werden die Gründe geprüft. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen des DWD bleibt dieser Prüfung vorbehalten“, sagt DWD-Sprecher Uwe Kirsche. Der Wetterdienst bleibe bei seiner Bewertung, dass Windmühlen Wetterradare stören. „Im Umkreis von fünf Kilometern um die Wetterradare dürfen keine Windenergieanlagen gebaut werden. Im Abstand zwischen fünf und 15 Kilometer sind die Höhenbeschränkungen einzuhalten“, sagt Kirsche. Ob der DWD auch künftig gegen Windparks vorgehen werde, unterliege einer Einzelfallprüfung.

Doch Lüth bleibt mit Blick auf seinen Windpark optimistisch. „Die Chance, dass dieses Urteil Rechtskraft erlangt, ist relativ hoch“, sagt er. Unklar ist jedoch, wie sich DWD und die Genehmigungsbehörde bei den anderen Windparks verhalten werden, die ebenfalls im 15-Kilometer-Radius rund um den Boostedter Turm geplant sind (siehe Grafik links).

Er hofft, dass das Landesamt den Argumenten des DWD nicht mehr folgt. Andernfalls seien im Umfeld des Turms Windanlagen mit einer Leistungsfähigkeit von etwa 1,3 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr in Gefahr. „Damit könnte man 430.000 Haushalte versorgen“, sagt Lüth. Zehn Unternehmen wollen nach seinen Angaben Windparks bauen – sie haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Lüth: „Das Urteil muss wegweisend für die Genehmigungsbehörde sein.“