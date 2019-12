Henstedt-Ulzburg. „Ich bin eine starke Frau, ich habe die Ostpreußen-Gene in mir“, sagte Helene Pump. Die rüstige alte Dame wohnt seit vier Jahren in der Fürstenhof-Seniorenresidenz in Henstedt-Ulzburg, und hier hat sie jetzt ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Am meisten freute sich die Jubilarin, die in einem Zwei-Zimmer-Appartement wohnt, über den Besuch ihres Sohnes Wolfgang, der aus Portugal eingeflogen war. Der pensionierte Diplom-Physiker wohnt mit seiner Ehefrau seit einem Jahr in einer Stadt an der Südspitze von Portugal. Auch seine Schwester Angelika, die in Winterhude zu Hause ist, war gekommen. „Meine Mutter ist eine tolle Frau, und immer noch fit“, sagte sie.

Helene Pump lebt seit mehr als 50 Jahren in Henstedt-Ulzburg. „Ein schöner Ort ist das, hier habe ich mich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis stets wohlgefühlt“, betonte die Seniorin. Manchmal träumt Helene Pump noch von ihrer alten Heimat Ostpreußen. In Lyck (polnisch Elk), einer Kleinstadt unweit von Rastenburg (Ketrzyn) in Masuren, kam sie zur Welt. Hier wuchs sie auf, wie einst auch der berühmte Schriftsteller Siegfried Lenz.

25 Jahre alt war Helene, als sie mit ihrer Mutter im März 1945 mit einem der letzten Personenzüge vor den russischen Soldaten flüchtete. Sie erinnert sich: „Die erste Nacht haben wir in einer Schule in Barmstedt geschlafen. Das war am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler. Ich vergesse es nie: Dieser Mann hat Deutschland ins Unglück gestürzt.“ Einige Jahre später zog die junge Frau mit ihrer Mutter nach Henstedt-Ulzburg. In einem schmucken Reihenhaus am Beckersberg fand sie ihre Bleibe und pflegte ihre Mutter. „Manchmal frage ich mich, warum ich noch so gesund bin“, staunt die Jubilarin. „Der liebe Gott meint es offensichtlich gut mit mir.“

In Henstedt-Ulzburg feierten in diesem Jahr vier Männer und Frauen ihren 100. Geburtstag. Älter ist niemand in der Großgemeinde. Helene Pump ist die Jüngste der Hundertjährigen.