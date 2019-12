Norderstedt. Das Arriba-Erlebnisbad kommt in die Jahre – es feiert am Dienstag 25. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen: Von Montag bis Donnerstag, 16. bis 19. Dezember, gelten für alle Badegäste Preise wie vor 25 Jahren!

Das Arriba hat sich im zurückliegendem Vierteljahrhundert zu einer Attraktion gemausert, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus seine Fans hat. Mit 17 Millionen Gästen in 25 Jahren ist das Arriba eines der erfolgreichsten Freizeitbäder in ganz Deutschland. Die Besucher kommen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Wer es noch nicht wusste: Der Name Arriba ist nicht an das Spanische angelehnt, sondern aus der Abkürzung von „Alle Rennen Rüber Ins Bad“ entstanden.

Seit der Neueröffnung am 17. Dezember 1994 hat sich das ehemalige städtische Hallen- und Freibad enorm entwickelt: „Wir haben ein umfassendes Angebot für jede Altersklasse: Schwimmbahnen, Aquakurse für Erwachsene oder Rutschen, Wellenbad und Animationen für Kinder, Saunadorf und Wellnessbereich für Entspannungssuchende. Hier gibt es die perfekte Auszeit vom Alltag für jeden“, fasst Ruud Swaen, Bad-Manager des Arriba, die Angebote zusammen. Abwechslungsreiche Events wie Sauna-Nächte und Poolpartys runden das Angebot ab.

Das Jubiläum feiern die Betreiber nun gemeinsam mit den Besuchern. Die Preise für die Erlebniskarte werden in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag auf das Niveau von vor 25 Jahren gesenkt, sodass Kinder den drei-Stunden-Tarif im Erlebnisbad für nur 3 Euro und Erwachsene für nur 5,50 Euro nutzen können.

Auch Entspannungssuchende profitieren an den Jubiläumstagen: Sie können sich an diesen Tagen mit der Sauna-Erlebniskarte im Vier-Stunden-Tarif für nur 8,50 Euro (Kinder) beziehungsweise 11 Euro (Erwachsene) noch rechtzeitig vom Weihnachtsstress erholen. Neben der Preisaktion können sich die Gäste an den Jubiläumstagen auf verschiedene Wettbewerbe und Gewinnspielaktionen freuen.