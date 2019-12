Bad Segeberg. Vor vier Jahren kam der junge Iraker nach Deutschland, er hat in der Zwischenzeit den Hauptschulabschluss gemacht und spricht fast akzentfrei deutsch. „Dafür meinen Respekt“, lobte der Segeberger Jugendrichter Tobias Kleimann den Angeklagten vor sich.

Dem 21-Jährigen warf die Staatsanwaltschaft Körperverletzung vor, er soll im vorigen Februar auf ein offensichtliches Missverständnis mit Fäusten und Ohrfeigen reagiert haben. Auslöser war demnach ein unbeabsichtigter Rempler in einer Diskothek an der Rosenstraße in Bad Segeberg. Drei Faustschläge ins Gesicht und zwei Ohrfeigen soll er einem 19-Jährigen um Mitternacht verpasst haben, als man sich im allgemeinen Gedränge ins Gehege gekommen war. Bevor der schnell herbeigerufene Türsteher die Männer an die Luft setzen konnte, hatte der 21-Jährige laut Strafvorwurf sein Gegenüber noch angezischt: „Wenn wir draußen sind, dann bringe ich dich um.“

Diese Drohung, beteuerte der stämmige Angeklagte mit den pechschwarzen Haaren, habe er niemals ausgestoßen. Er sei damals zwar angetrunken gewesen, erinnere sich aber trotzdem noch genau an Details des Disputs. Zwei Backpfeifen, räumte der Angeklagte ein, habe er ausgeteilt, eine leicht, die andere schwer. Aber auch sein Gegenüber hätte angeblich einmal hingelangt.

Klare Worte gab es vom Opfer im Zeugenstand. „Es war alles nichts Dolles“, betonte der 19 Jahre alte Schüler, „aber eine Strafe soll es doch nach sich ziehen“. Der junge Lübecker war buchstäblich mit einem blauen Auge davongekommen.

Der Staatsanwalt schlug vor, die Anklage gegen Auflagen wegen Geringfügigkeit einzustellen. Der Jugendrichter akzeptierte und verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro. Davon erhält das Opfer 100 Euro, der Rest geht an den Kinderschutzbund.

„Ein Urteil hätte im polizeilichen Führungszeugnis gestanden. So etwas liest kein Arbeitgeber gern“, meinte der Jugendrichter zum Angeklagten, der gerade auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist.