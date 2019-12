Tangstedt. In Tangstedt wollen engagierte Bürger die künftige Entwicklungs ihres Ortes, vor allem der Dorfmitte, jetzt selbst in die Hand nehmen und haben deshalb ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. „Soll das Rathausnebengelände rund um die Alte Mühle durch einen Planungswettbewerb zu einer lebendigen Dorfmitte für Jung und Alt entwickelt werden?“, will die Initiative von den Tangstedtern wissen. Wenn 540 Unterschriften zusammenkommen, könnte im nächsten Schritt ein Bürgerentscheid stattfinden.

Keine Frage: Die Suche nach dem besten Konzept für die weitgehend brachliegende, gemeindeeigene Fläche rund um das Rathaus zwischen Dorfstraße und Hauptstraße treibt die Menschen im Ort um. Kein Wunder also, dass die Resonanz auf das Bürgerbegehren sehr gut ist, wie Nicole Singer betont: „Wir sind für etwas“, sagt sie und betont dabei das „für“. Die Forderung der Initiative: Es soll ein Wettbewerb durchgeführt werden, an dem sich Planungs- und Architektenbüros beteiligen können. Gesucht wird die Idee mit der höchsten Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Bürger selbst sollen explizit beteiligt werden.

Was vielen am Herzen liegt, ist die fast 100 Jahre alte Tangstedter Mühle. Gemahlen wird dort schon lange nicht mehr, innen ist das Gebäude verfallen, nur die Ziegelwände haben noch einen nostalgischen Wert. Doch zunehmend wünschen sich die Tangstedter eben, dass derartige Gebäude erhalten bleiben und möglichst restauriert werden. „Leute, die bei uns unterschreiben, sagen uns, wie traurig es sei, dass alte Gebäude abgerissen werden“, sagt Stefanie Raschke. „Wir wünschen uns einen Ort, an dem die Menschen zusammenkommen.“

Die Mühle könnte ein Blickfang sein, die Attraktivität des Ortes steigern, dort könnte sich eine Bäckerei mit Café niederlassen, vielleicht mit einem kleinen Geschäft nebenan. Und direkt daneben könnten dringend benötigte Wohnungen entstehen – barrierefrei, bezahlbar, für Senioren, aber auch für junge Menschen.

Besser wäre es, das betonen die Initiatorinnen, wenn sich die Politik einigt. In diesem Sinne ist das Bürgerbegehren auch als sanfter Druck zu verstehen. „Ich hoffe, dass es ohne Bürgerentscheid abläuft“, sagt Nicole Singer. Das würde Zeit und Geld sparen.

Am 18. Dezember tagt die Gemeindevertretung

Und in der Tat könnte es noch eine politische Lösung geben. Gut möglich ist nämlich, dass sich die Fraktionen in der Gemeindevertretung am 18. Dezember (19.30 Uhr, Rathaus) endlich einigen, wie das Verfahren für die Entwicklung der Dorfmitte fortgeführt werden soll.

Bürgermeister Jürgen Lamp (CDU) weiß, dass die Tangstedter ungeduldig sind. Er selbst ist es auch. „Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir schon lange gebaut. Es ärgert mich schon seit zwei Wahlperioden, dass nichts passiert.“ Ein Wettbewerb würde ihm persönlich zu lange dauern. „Ich würde das gern beschleunigen. Wir hatten schon mehrere Interessenten, um den Ortskern zu gestalten, aber der eine oder andere ist gleich abgesprungen, weil die Politik nicht zu Potte kam.“ Es habe sogar schon einmal eine Abrissgenehmigung gegeben, die aber mittlerweile erloschen sei. „Ich möchte, dass Entscheidungen getroffen werden. Ich kann schlecht damit leben, dass es wieder lange dauert.“

Bisher war die Politik nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Die Grünen beantragten einen Wettbewerb, die CDU wollte ein schlankeres Verfahren. Mehrheiten ließen sich nicht finden, es folgten Hintergrundgespräche. Bekannt ist, dass die Bürgerinitiative den Grünen nahesteht, einige sind Parteimitglieder, eine Initiatorin ist Gemeindevertreterin. Die Begründung des Bürgerbegehrens ähnelt dem Antrag der Fraktion. „Diese Verquickung stört mich nicht“, sagt CDU-Fraktionschef Arne Müssig.

Einem Wettbewerb steht er mittlerweile offen gegenüber. „Wir sind nicht weit voneinander entfernt, ich bin optimistisch. Es wird sehr intensiv diskutiert. Wir waren mit allen Fraktionen in Kiel, haben uns bei der Architektenkammer beraten lassen.“ Müssig will, dass Investor und Architekt im Tandem auftreten. Die Gemeinde solle sich nicht um die Finanzierung kümmern müssen. „Auch die bestehenden Interessenten, die wir kennen, können sich gern beteiligen, das wäre wünschenswert.“

Der Tangstedter Architekt Broder Meyland hatte dem Planungsausschuss im Frühjahr bereits ein Konzept präsentiert mit betreutem Wohnen, Tiefgarage, Innenhof und Café. Ein Erhalt der Mühle war darin noch nicht enthalten. Arne Müssig sagt vorsichtig, es gebe „unterschiedliche Meinungen“ zu diesem Gebäude. Wenn ein Investor der Meinung sei, der Erhalt sei – auch finanziell – umsetzbar, „dann gerne“.