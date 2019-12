Kreis Segeberg. Sie suchen noch nach dem passenden Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben? Sie haben Lust, in gemütlicher Runde mit Freunden einen Becher Glühwein zu leeren? Sie wollen Ihren Kinder eine Runde Schmalzgebäck spendieren? Am Wochenende finden in Norderstedt gleich zwei große Weihnachtsmärkte statt, und auch in anderen Orten der Region wird es besinnlich zugehen – da sollte doch jeder auf seine Kosten kommen!



Der mittlerweile 19. Weihnachtsmarkt am Schmuggelstieg beginnt am Freitag um 14 Uhr. Bis 22 Uhr wird den Besuchern am Eröffnungstag unter anderem die bunte Feuershow der musikalischen Familie Bene Vobis geboten.

Historische Stände, urige Tavernen Livemusik, Feuerkörbe, Schafe im Streichelzoo und vieles mehr stehen auch am Sonnabend und Sonntag auf dem weihnachtlichen Programm. Bei hoffentlich trockenem Wetter wird sich am Sonnabend um 17 Uhr der Laternenumzug in Bewegung setzen.



Im Norderstedter Feuerwehr- und Stadtmuseum gibt es von Freitag bis Sonntag ebenfalls viel Weihnachtliches zu entdecken. Außer Glühwein und Punsch, Bratwurst und Schmalzgebäck wird am Fried­richsgaber Weg vor allem Kunsthandwerk in der adventlich geschmückten Plambeck-Fahrzeughalle und im Stadtmuseum geboten.

„Wir haben in diesem Jahr etwa 25 neue Kunsthandwerker gewinnen können“, sagt Thomas Will, dessen Agentur den Weihnachtsmarkt organisiert. Darunter ist beispielsweise „Wunnermooi“ mit handgearbeiteten Rucksäcken, Taschen und Tüchern, Portemonnaies und Haarschmuck. Oder „mEins“ mit Wärmekissen aller Art. Für adventliche Klänge sorgt wieder Drehorgelspieler Josef Jäger am Sonnabend von 18 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Ein Bläser-Ensemble der Musikschule Norderstedt spielt am Sonnabend und Sonntag jeweils von 16 bis 16.30 Uhr auf dem Innenhof mit großem Weihnachtsbaum, rustikalen Holzhütten und romantischen Feuerkörben.

Der Weihnachtsmann verteilt am Sonntag von 15 bis 17 Uhr kleine Naschereien, und Linda Boutaleb lädt am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, zum Bastel-Workshop ins Stadtmuseum ein. Da dürfen auch Erwachsene mitbasteln.







„Ulzburg Glüht“ heißt es am dritten Adventswochenende auch vor dem CCU in Henstedt-Ulzburg.

Am Freitag beginnt das Spektakel für Groß und Klein um 16 Uhr. Ab 20 Uhr soll es dann schwungvolle und tanzbare Weihnachtsmusik geben. Am Sonnabend wird gegen 16 Uhr der Weihnachtsmann erwartet, bevor ab 17.30 Uhr Gemeindevertreter einige Weihnachtslieder singen. Spannend wird es um 18 Uhr: Die Firma Frey&Lau wettet mit den Organisatoren, dass diese es nicht schaffen, dass sich mindestens 300 Besucher mit Weihnachtsmütze auf dem Platz versammeln. Sollten genügend Weihnachtsmänner kommen, wird das Unternehmen 500 Euro für das geplante Albertinen-Hospiz in der Stadt Norderstedt spenden.