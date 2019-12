Kreis Segeberg. Himbeer-Mousse auf Baumkuchen. Raffaello-Erdbeer-Torte. Schwedische Mandeltorte. Schokokugeln. Diese und weitere Köstlichkeiten gibt’s bei Martina Rughase und Regina Niedermeier. Seit zwei Jahren führen sie das Café Tilda in Bad Bramstedt. Nun fanden ihre köstlichen Kreationen Aufnahme in das jährlich neu erscheinende Tortenbuch. Unter dem Titel „Auf Café-Tour. Die schönsten Cafés und Ausflugsziele im Norden“ empfehlen Marion und Katrin Kiesewetter idyllisch gelegene Cafés.

Für die Adventszeit hat Regina Niedermeier eine Bratapfel-Torte und eine Schokoladenapfel-Torte kreiert. Wer es lieber fruchtig-himmlisch mag, sollte die Himbeer-Himmels-Torte wählen. Die beliebten Windbeutel überlässt sie allerdings ihrer Partnerin Martina Rughase.

Gemeinsam haben die beiden Fachfrauen etwa 40 verschiedene Torten und Kuchen im Repertoire, darunter traditionelle wie Frankfurter Kranz und Schwarzwälder Kirschtorte. „Unser Café ist vor allem bei den Kurgästen beliebt“, sagt Martina Rughase. An Wochenenden ist es daher ratsam zu reservieren, vor allem für Gruppen.

Bis zu 30 Plätze gibt es in dem Café, an dessen Anfang einst eine italienische Kaffeemaschine stand: „Sie ist uns sehr günstig angeboten worden, da konnten wir nicht Nein sagen“, erinnert sich Martina Rughase. „Und dann haben wir eben das Café zur Kaffeemaschine gesucht“, sagt Regina Niedermeier und lacht.

Aus dem Kreis Segeberg ist neben dem Café Tilda auch das Café „Goldmarie am See“ von Britta Fischer und Claudia Bewarder im aktuellen Tortenbuch vertreten. Das Café, das sich in einer denkmalgeschützten Jugendstilvilla am Großen Segeberger See befindet, lockt unter anderem mit Milchreis-Torte mit Beeren-Kompott, mit Schwedischem Zuckerkuchen oder Buttermilchkuchen und frisch gebackenen Mandelhörnchen. Auch hier ist mit Britta Fischer und Claudia Bewarder ein Frauen-Duo am Backwerk.

Der alte Teil der Segeberger Villa lädt mit seinen Stuben zum gemütlichen Verweilen ein, im neuen Glas-Pavillon und auf der Terrasse haben die Gäste einen wunderbaren Panorama-Blick über den See.