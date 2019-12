Henstedt-Ulzburg. Zum Adventskonzert am Sonnabend, 14. Dezember, ab 18 Uhr in der Rhener St.-Petrus- Kirche hat der Rhener Chor die Sopranistin Felicitas Breest als Solistin eingeladen; sie wird von der Pianistin Andrea Paffrath an Orgel und Klavier begleitet.

Es ist das erste große Konzert unter der Leitung der neuen Chorleiterin Miku Kobayashi, die den gemischten Chor im Januar übernommen hat. Die Sängerinnen und Sänger sind begeistert von ihrer fröhlichen und unkomplizierten Art.

Auf dem Programm des Adventskonzerts stehen beispielsweise „And The Glory Of The Lord“ aus dem Oratorium Messias von Händel, das Laudate Dominum aus der Vesperae Solennes von Mozart, die Motette Sicut cervus auf Psalm 42 von Giovanni Perluigi da Palestrina und das Ave Generosa von Ola Gjeilo auf einen Text von Hildegard von Bingen, gefolgt von mehrstimmigen deutschen und internationalen Weihnachtsliedern, bei denen das Publikum selbstverständlich mitsingen kann.