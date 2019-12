Wahlstedt. Becher und Lupen, Poster mit Pflanzen und Tieren und CDs zum Wald mit Erklärungen zur Photosynthese liegen bereit: Die Poul-Due-Jensen-Schule (PDJS) in Wahlstedt hat Schleswig-Holsteins erstes Natur- und Tierschutzzimmer. Jungen und Mädchen sollen hier über ökologische Zusammenhänge unterrichtet werden. 5000 Euro haben der Verein „Aktion Tier“ und dessen Stiftung „Menschen für Tiere“ dafür spendiert. Laut Schulleiterin Annette Grosse soll der Raum im naturwissenschaftlichen Unterrichts genutzt werden – auch in der offenen Ganztagsschule. Auch Grundschul- und Kitakindern sollen hier in Projekten mitarbeiten. Grosse: „Es nützt nichts, auf Podien über Tierschutz zu diskutieren, er muss vor Ort zu den Menschen.“

Die Idee zum Natur- und Tierschutzzimmer hatte Till Rüder (24), der sein Freiwilliges Soziales Jahr, Fachrichtung Pädagogik, an der PDJS absolvierte. Er kannte das Projekt durch Freunde – und da er selbst Mitglied im Verein ist.

Geleitet wird das Projekt von Simone Schweiger: „Es ist bundesweit unser 26. Natur- und Tierschutzzimmer“, sagt die Tierlehrerin des Vereins. Allein in Berlin gebe es 13, fünf weitere in Sachsen. Ziel des Vereins sei es, junge Menschen über Tierschutz aufzuklären und für entsprechendes Handeln zu sensibilisieren. „Um die eigene Einstellung zu hinterfragen und das eigene Verhalten zu reflektieren“, sagt die Pädagogin und bekennende Veganerin Schweiger, die mit anderen Organisationen sympathisiert, darunter auch der Tierrechtsorganisation Peta. Generell kümmern sich die Lehrer um die Unterrichtsgestaltung, in der das Material frei genutzt werden könne. In der ersten Unterrichtsstunde vor Neuntklässlern stand der Wald auf dem Stundenplan. „Ich finde es gut, dass wir über solche Themen sprechen“, sagt die 16-Jährige Tarja. „Es ist wichtig, auf Tiere zu achten und weniger Müll zu produzieren und wegzuwerfen“, sagt ihre Mitschülerin Nicola. „Ich habe mich mal eine Woche vegan ernährt“, berichtet Eltina (14). Zusätzlich zu dem neuen Angebot plant die PDJS auch, eine Tierschutz-AG zu gründen.

Der Verein „Aktion Tier“ hat auch Kritiker

Unumstritten ist „Aktion Tier“ nicht. So darf der Verein in Rheinland-Pfalz keine Spenden sammeln. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DIZ) wirft den Tierschützern Intransparenz im Umgang mit Mitglieds- und Spendengeldern vor. „Aktion Tier“ verfügt laut seinem Jahresbericht allein 2017 über elf Millionen Euro. Der Verein lehnt das DZI-Spendensiegel ab. „Das ist einfach viel zu teuer. Wir stecken das Geld lieber in Projekte“, sagt Ann Kari Sieme vom Verein. DZI-Geschäftsführer Burkhard Wilke kontert: „Die Basisprüfung und die Einschätzung kostet gar nichts“.