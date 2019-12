Schmalfeld. Die Polizei sucht die 85-jährige Inge Aschmutat aus dem Pflegeheim Kastanienhof in Schmalfeld. Die Seniorin wurde zuletzt am Sonnabend gegen 17 Uhr gesehen. Sie ist zeitlich und örtlich orientiert und kennt sich in der Schmalfelder Umgebung aufgrund häufiger ausgedehnter Spaziergänge gut aus.

Die Vermisste ist 1,58 Meter groß, hat graue, kurze Haare und eine kräftige Statur. Sie trägt eine Brille und ist mit einer ziegelfarbenen Steppjacke, roter Mütze und Wanderschuhen bekleidet.

„Es kann nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste kurz vor ihrem Verschwinden im Bereich des Wohldweges aufgehalten hat“, teilte die Polizei mit. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung von Suchhunden verliefen bislang ohne Erfolg.

Hinweise auf die Vermisste nimmt die Polizei in jeder Dienststelle und unter dem Polizeinotruf entgegen.