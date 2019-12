Norderstedt. Wenn der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe mal wieder einen starken Impuls brauchte, um die literarische Schaffenskraft zu stimulieren, so ist es überliefert, dann machte er sich mit einer Spitzhacke zur zugefrorenen Ilm in Thüringen auf, brach das Eis ein Stück weit auf und ließ seinen Leib freimütig in die eiskalten Wassermassen gleiten. Bei 0 Grad Wassertemperatur baden – da kann einem schon mal der komplette Faust I und II vor dem geistigen Auge erscheinen.

Nun ist nicht vorherzusagen, wie kalt es dieses Jahr am Neujahrstag 2020 am Norderstedter Stadtparksee sein wird. Je nach Stand des Klimawandels kann man am 1. Januar vielleicht ja auch schon angrillen. Wahrscheinlicher sind allerdings eher ein paar Grad unter Null Grad. Sicherlich nicht zugefroren sein wird der Stadtparksee – weil der aufgrund seiner Grundwasserquellen gar nicht zufrieren kann. Trotzdem aber wird das Wasser ausreichend kalt sein, um es Dichterfürst Goethe gleichzutun.

Schon im vierten Jahr in Folge laden die Stadtpark Norderstedt GmbH, das Arriba Strandbad und das Strandhaus Norderstedt zum Neujahrssprung ins kühle Nass des Stadtparksees ein. Von 13 bis 13.45 Uhr können sich alle Mutigen im Strandhaus Norderstedt treffen. Heiße Getränke und Speisen sind im parallel geöffnetem WinterWonderland erhältlich. Da steht übrigens auch eine Eisbahn. Für Eis ist also in jedem Fall gesorgt. „Alle, die sich nach einem rauschenden Silvesterfest nach Erfrischung sehnen, haben einen guten Grund, sich aufzuraffen und entweder sich selber ins Wasser zu wagen oder zuzuschauen, wenn sich die tollkühnen Wasserratten um 1400 Uhr in den See stürzen“, heißt es in einer Mitteilung.

Wer den Sprung in den kalten Stadtparksee wagt, bekommt ein heißes Getränk auf’s Strandhaus. Und wie bereits in den vergangenen Jahren, gibt es auch in diesem Jahr den beliebten Kostümwettbewerb. Dem originellsten Bade-Outfit winkt als Hauptpreis ein Gutschein im Wert von 100 Euro vom Strandhaus Norderstedt.

Schon deutlich länger als vier Jahre währt die Tradition des Neujahresschwimmens an der „Costa Kiesa“, dem Baggersee an der Harksheider Straße nahe der Wilstedt-Siedlung. Alljährlich lädt der überzeugte Ganzjahresbader Hans-Joachim Lange die Gleichgesinnten zum Neujahrsschwimmen ein.

Gewöhnlich wird um 14 Uhr der Startschuss für den Sprung in die Fluten gegeben. Hinterher kann man sich am warmen Lagerfeuer aufwärmen und bei Kuchen, Glühwein und Leckereien das neue Jahr willkommen heißen.