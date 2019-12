Kreis Segeberg. Der Kreistag hat den Haushaltsplan für die Kreisverwaltung für das kommende Jahr verabschiedet – allerdings mit einer nur knappen Mehrheit von 33 Ja- zu 28 Nein-Stimmen. CDU und AfD wollten den Haushaltsentwurf nicht mittragen. Die übrigen Fraktionen von SPD, Grünen, FDP, Linken, Freie Wähler und der Wählerinitiative Segeberg (WI-SE) einigten sich jedoch in strittigen Fragen auf einen Kompromiss.

Der Haushalt umfasst Gesamtausgaben in Höhe von 388 Millionen Euro und Personalkosten von etwa 53,5 Millionen Euro Die für die Städte und Kommunen im Kreis wichtigste Frage war, wie hoch die Kreisumlage ausfallen würde, wie viel also jede Kommune von ihren Mitteln an den Kreis abzweigen muss für dessen übergeordnete Dienste. Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder hatte zuletzt eine Senkung des Hebesatzes um mindestens 3 und bis 4,5 Prozentpunkte gefordert. Die CDU hingegen sprach sich für 1,5 Prozent, die SPD für 2 Prozent und die WI-SE für 2,5 Prozent aus.

Im Kreistag setzte sich schließlich nach Verständigung mit den anderen Fraktionen die SPD mit ihrem Vorschlag durch. Statt wie bisher bei 33,25 Prozent wird der Hebesatz 2020 bei 31,25 Prozent liegen. „Somit werden die Kommunen im kommenden Jahr um 7,2 Millionen Euro entlastet“, sagte Edda Lessing, die SPD-Fraktionsvorsitzende.

Die CDU hatte dem Haushalt ihren Zuspruch verweigert, weil sie den ausgebauten Stellenplan des Kreises ablehnte. CDU-Kreisfraktionschef Kurt Barkowski: „Wir haben die landesweit mit Abstand höchste Personalkostensteigerung von mehr als 54 Prozent gegenüber 2015 produziert. Diese Kosten werden noch Jahrzehnte den Kreis und damit auch unsere 95 Kommunen belasten.“ Alleine durch tarifliche Steigerungen müsse jedes Jahr einen hoher sechs- oder gar siebenstelliger Betrag zusätzlich aufgewendet werden müssen. „Dieses wird uns dann dazu zwingen, entweder wichtige soziale Projekt, die die Schwachen und Bedürftigen in unserem Kreis unterstützen sollen, zu kürzen oder uns zu verschulden und damit auf Kosten der jungen Generation zu leben.“

Edda Lessing betont, der Stellenplan sei durch externe Gutachten und intern durch die Orga-Untersuchung überprüft und sei von der SPD-Fraktion intensiv beraten und für richtig erachtet worden.. „Die Steigerung der Personalkosten ist plausibel und nachvollziehbar dargelegt.“ Die Haltung der CDU sei nicht nachvollziehbar und fahrlässig. Der Norderstedter FDP-Kreistagsabgeordnete Klaus-Peter Schroeder feiert den Beschluss als die „Stunde der kleinen Fraktionen“. Der Weg sei jetzt frei für Investitionen in die kreiseigenen Schulen und weitere unbestrittene Maßnahmen, die im 2020 umgesetzt werden sollen. „Die CDU war herzlich eingeladen, die einvernehmlich entwickelten Projekte mit zu beschließen und den Kreis weiter voran zu bringen“, sagt Schroeder. „FDP und CDU hatten auch klare Übereinstimmungen bei der Kreisumlage und lagen bei den Personalkosten nur noch 400.000 Euro auseinander.“ Im Interesse der Bürger hätte vonseiten der CDU etwas mehr möglich sein müssen. .