Kreis Segeberg. 60 Feuerwehrleute und Polizisten haben an der Autobahn 20 nach einem geflüchteten Unfallfahrer gesucht. Der Mann war mit seinem Auto auf dem Weg in Richtung Bad Segeberg in der Ausfahrt Geschendorf verunglückt. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf der Seite liegen. Als Feuerwehr und Autobahnpolizei eintrafen, war der Fahrer jedoch verschwunden.

Für die Suche wurden mehrere Wehren alarmiert. Auch das Drehleiterfahrzeug aus Bad Segeberg war im Einsatz. Doch die Suche verlief zunächst ohne Erfolg. In einem Umkreis von 1000 Metern war der Vermisste nicht zu finden. Die Besatzung eines Hilfelöschfahrzeugs entdeckte den Fahrer schließlich auf der Rückfahrt zur Wache auf der Straße. Polizisten überprüften den leicht verletzten Mann. Er war offenbar stark alkoholisiert.