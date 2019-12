Erfolgsmeldung der Polizei: Die Zahl der Einbruchsdelikte ist stark rückläufig! Tatsächlich registrierte man im Kreis Segeberg zwischen Januar und Oktober 2019 nur 282 Taten, im Vorjahr schlugen die brachialen Langfinger während der Vergleichszeitspanne noch 403-mal zu.

Die Polizei begründet das mit dem Erfolg ihrer Arbeit. Bildung von Sonderkommissionen, Zentralisierung der Ermittlungen, verschärfte Präventivmaßnahmen und Aufklärung der Bevölkerung über Einbruchschutzmaßnahmen. Alles sehr löblich und anerkennenswert.

Der eigentliche Grund für sinkende Einbruchszahlen ist ein anderer. Einbrecher möchten nicht gesehen werden und brauchen Ruhe, wenn sie eine Bude ausräumen. Dunkle Winternacht, keiner zu Hause, auch draußen niemand unterwegs – so sieht das erfolgreiche Geschäftsmodell der Klau-Profis aus. Manchmal lassen ängstliche Menschen in der Wohnung das Licht brennen, wenn sie ihr Heim verlassen. Bloß, um Anwesenheit zu simulieren und so die Diebe abzuschrecken. Darüber lachen die Profis nur. Menschen und ihre Gewohnheiten sind für sie berechenbar.

Technik ist vollkommen unberechenbar

Aber warum sinken die Einbruchszahlen? Vor einigen Tagen fuhr die Kal­tenkirchener Polizei einen wegweisenden Einsatz. Gegen 1 Uhr nachts war in einem Firmengebäude der Einbruchalarm ausgelöst worden. Ein Staubsauger-Roboter hatte sich selbstständig gemacht und einen Bewegungsmelder ausgelöst. Solche Technik findet sich heutzutage fast in jedem Haushalt, ist rund um die Uhr eingeschaltet und völlig unberechenbar. Siris feiern in Abwesenheit ihrer menschlichen Besitzer lautstark Partys, dass die Wände wackeln. Alexas telefonieren, bis der Arzt kommt. Kühlschränke spucken unverdrossen Eiswürfel, bis sich die Endmoräne aus dem Vorgarten schiebt. Amokrollende Rasenmäher schreddern alles, was nicht bei „Drei“ auf den Bäumen ist. Wie soll unter diesen Bedingungen ein hart arbeitender Einbrecher seinem Beruf nachgehen? Völlig unmöglich.

Die armen Diebe sind von den halt- und charakterlosen Maschinen überfordert. Kein Wunder, dass die Fallzahlen zurückgehen. Vielleicht einigen wir uns auf einen zusätzlichen „Black Friday“. An diesem Tag werden alle Haushaltsgeräte von Steckdosen und Akkus getrennt. Wir genießen die Stille, die Ganoven dürfen endlich mal wieder in Ruhe einbrechen und die Polizei pflückt ihre Kundschaft direkt am Tatort ab, ohne dass ein Staubsauger dazwischenfunkt.