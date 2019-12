Kreis Segeberg. Beim Zusammenprall mit einem Güllewagen hat ein 35-jähriger Mann in Gönnebek schwere Verletzungen erlitten. Er saß als Beifahrer in dem Suzuki eines 25-Jährigen aus Neumünster, dem ein Traktor mit Gülleanhänger entgegenkam. Der 25-Jährige fuhr zunächst an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte dann mit dem ersten Rad des Gülleanhängers. Der Fahrer überstand das Unglück mit leichten Verletzungen. Beide Männer werden in einem Krankenhaus behandelt.