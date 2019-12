Norderstedt. Der große Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt in Norderstedt und im Rathaus darf mit Fug und Recht als „traditionell“ bezeichnet werden. Bereits zum 21. Mal findet das adventliche Spektakel am kommenden Wochenende statt.

Der Weihnachtsmarkt ist inzwischen bei den Ausstellern so begehrt, dass die kleinen und großen Besucher sicherlich keine Schwierigkeiten haben werden, Geschenke für ihre Lieben zu finden. 85 Profihändler und Hobbykünstler präsentieren im Rathaus am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember, das, was sie in den vergangenen Monaten für das Fest der Feste produziert haben.

Bereits am morgigen Freitag kann auf dem Rathausmarkt nach Weihnachtsgeschenken gestöbert werden – allerdings nur draußen auf dem Rathausplatz. Dort locken nostalgisch geschmückte Buden mit allerlei leckeren Speisen, mit Punsch und Glühwein.

Darüber hinaus gibt es am Wochenende in der Rathaus-Passage wieder die beliebte große Cafeteria. Die Besucher können sich hier bei selbst gebackenem Kuchen und Kaffee sowie heißen Würstchen und Kartoffelsalat stärken und sich mit Freunden zum gemütlichen Beisammensein treffen.