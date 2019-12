Norderstedt. Bevor es bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes in der Feuerwache Fried­richsgabe um den Wohnungsbau ging, forderte der CDU-Kreistagsabgeordnete Christian W. Mann seine Parteifreunde auf, Kante zu zeigen. Die Norderstedter CDU solle sich klar gegen jedwede Zusammenarbeit mit „vom Bundes- oder Landesamt für Verfassungsschutz beobachteten Parteien sowie der AfD oder der Partei Die Linke“ aussprechen, beantragte Mann. „Es ist mir wichtig, dass wir Politik für jeden hier machen, aber nicht mit jedem,“ begründete Mann seinen Antrag. Über den Antrag wird nun eine Arbeitsgruppe beraten und die nächste Mitgliederversammlung beschließen.

Pikant an Manns Vorstoß ist, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Holle in derselben Sitzung die 50-Prozent-Quote für Sozialwohnungsbau in Norderstedt gegenüber den Parteifreunden als wegweisende Entscheidung bezeichnete. Ein Beschluss, den Holle gemeinsam mit Miro Berbig von den Linken sowie Nicolai Steinhau-Kühl (SPD) und Marc Muckelberg (Grüne) erarbeitet hatte. Holle führte aus, dass die Quote nötig ist, um Norderstedt als Wohnort und als Gewerbestandort weiterhin attraktiv zu erhalten. „Wie könnten wir sonst ähnlich innovative Unternehmen wie Tesa oder Link nach Norderstedt holen, wenn wir deren Mitarbeitern keinen bezahlbaren Wohnraum bieten können?“, sagte Holle. Ein Allheilmittel sei die Quote nicht. „Aber es ist in der jetzigen Situation ein Baustein für mehr bezahlbaren Wohnraum.“

50-Prozent-Quote wirkt für die Mehrheit der Bürger

Erstmals machte Holle aber auch klar, dass die Quote für ihn nur eine Momentaufnahme sein könnte. „Sollten wir in ein paar Jahren aufgrund veränderter Nachfrage- und Marktgegebenheiten diesen Beschluss wieder nach unten anpassen müssen, werden wir dieses selbstverständlich tun,“ sagte Holle bei der CDU-Mitgliederversammlung. Er betonte, dass in künftigen Wohnbauprojekten 25 Prozent für sozial schwache Personen reserviert sein müssen und 25 Prozent für „Normalverdiener“. Holle: „Es handelt sich um einen Großteil der Bürger dieser Stadt.“