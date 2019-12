72 Jahre alter Mann übersieht Fußgängerin – schwer verletzt

Der Fahrer des Mercedes Sprinter erfasst die junge Frau frontal, als sie auf einem Zebrastreifen die Straße überqueren will.

Rickling. Ein unaufmerksamer Transporterfahrer hat am Montagmorgen eine junge Frau in Rickling (Kreis Segeberg) schwer verletzt. Der 72 Jahre alte Mann befuhr gegen 7.20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter die Dorfstraße und bemerkte nicht, dass eine 31-Jährige die Straße im Bereich der Kreuzung Daldorfer/Bahnhofstraße auf einem Zebrastreifen überquerte.

Der Lieferwagen habe die Frau frontal erfasst, teilte die Polizei mit. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer sei wie auch seine Beifahrer unverletzt geblieben.

Polizei sucht Zeugen

Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei in Rickling bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04328 4299930.

( leo )