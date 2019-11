Bad Bramstedt/Berlin . In Berlin steht der Youtuber Junus W. wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Er soll drei weibliche Fans sexuell missbraucht haben. Eines der Opfer kommt aus Bad Bramstedt. Der mutmaßliche Täter ist im Netz unter dem Künstlernamen „Yo Oli“ bekannt.

Für die junge Bramstedterin und zwei andere Teenager im Alter zwischen 13 und 16 Jahren wurde aus dem Traum vom großen Auftritt vor der Kamera ein entsetzlicher Albtraum. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-jährigen Junus W. schweren sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung vor. Im Sitzungssaal des Berliner Landgerichts gab es beim Prozessauftakt keinen freien Platz mehr. Doch für die zahlreichen Pressevertreter und die ebenso zahlreich erschienenen Zuschauer war die Verhandlung bereits nach wenigen Minuten wieder vorbei. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, entschied das Gericht gleich zu Beginn.

Im Gericht präsentierte sich ein schmächtiger junger Mann

Der Berliner hat Ermittlern zufolge unter dem Künstlernamen „Yo Oli“ einen „gewissen Bekanntheitsgrad“ in den sozialen Medien erlangt. Er dreht dort auf verschiedenen Kanälen Videos, in denen er selbst die Hauptrolle spielt. Im Gerichtssaal präsentierte sich am Mittwoch ein schmächtiger junger Mann mit einem unscheinbaren Allerweltsgesicht. Regelmäßig soll er in seinen Videos Mädchen und junge Frauen für die Mitwirkung in seinen Filmen gesucht haben. Die betroffenen Mädchen kamen aus Bad Bramstedt, Dortmund und aus dem niederrheinischen Städtchen Kevelaer.

Der Berliner hatte offenbar kein Problem damit, über Hunderte Kilometer zu den Wohnorten der Opfer zu fahren. Tatorte sollen entlegene Parkplätze gewesen sein, wo er sich dann der Anklage zufolge an ihnen verging. Sein Fahrzeug soll er eigens zu diesen Zwecken präpariert haben. Das heißt, das Heck des Wagens war mit Matratzen ausgelegt.

Junus W. schweigt bislang zu allen Vorwürfen

Fünf Taten im August 2018 sowie im Februar, Mai und Juni 2019 wirft die Staatsanwaltschaft dem 25-Jährigen vor. Durch die genauen Personenbeschreibungen und vorhandenes DNA-Material kam die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Spur. Im Juli 2019 wurde ihm Haftverschonung gewährt, mit der Auflage, auf jegliche Aktivitäten in den sozialen Medien zu verzichten. Da sich W. nicht daran hielt, wanderte er im August wieder in Untersuchungshaft. Dort sitzt er bis heute.

Junus W. schweigt bislang zu allen Vorwürfen. Dass das Verfahren als sogenannte Jugendschutzsache vor einer Jugendkammer des Landgerichts geführt wird, ist dem Alter der Opfer geschuldet. Gleiches gilt auch für die Entscheidung der Kammer, die Öffentlichkeit vorerst auszuschließen. Der Vorsitzende erklärte zur Begründung seiner Entscheidung lediglich, die Details der angeklagten Taten beträfen den Intimbereich der Opfer und damit einen Kernbereich ihrer Persönlichkeitsrechte. Acht Verhandlungstage hat das Gericht angesetzt. In ihnen müssen nicht nur die betroffenen Mädchen aussagen, auch Familienangehörige und sonstige Personen aus ihrem Umfeld sollen gehört werden.

Im Falle eines Schuldspruchs erwartet den Angeklagten eine langjährige Freiheitsstrafe

Die Aussage der Opfer ist nach derzeitigem Stand des Verfahrens nötig, weil der Angeklagte bislang zu allen Vorwürfen geschwiegen hat. Fortgesetzt wird der Prozess bereits am heutigen Freitag, das Urteil soll am 20. Dezember gesprochen werden. Im Falle eines Schuldspruchs erwartet den Angeklagten eine langjährige Freiheitsstrafe. (HA)