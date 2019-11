Bad Segeberg. Mehrere Hundert Schüler und Schülerinnen haben am Donnerstag in Bad Segeberg an einer großen Demo gegen rechts teilgenommen. Zu ihnen gesellten sich auch ehemalige Schüler, Elternvertreter und Lehrer. Schulleiter Frank Ulrich Bähr vom Städtischen Gymnasium Bad Segeberg lobte das Engagement der jungen Männer und Frauen: „Das hier ist ein tolles Zeichen. Die Schüler zeigen Haltung.“

Zehn Schulen hatten sich zum Sternmarsch angemeldet. Dabei ging es von der Kreissporthalle an der Burgfeldstraße, dem BBZ und dem Städtischen Gymnasium bis zum Marktplatz, wo gegen 15 Uhr eine Kundgebung mit buntem Programm stattfand. Organisiert wurde die Demo vom Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Bildungsministerin Karin Prien betonte in einem Grußwort an die Jugendlichen: „An einem Tag wie heute setzen Sie alle ein starkes Zeichen für eine Schule ohne Rassismus, für Offenheit und Toleranz. Schulen mit der Courage, sich Fremdenhass entgegenzustellen, braucht unser Schleswig-Holstein. Erhalten Sie sich diesen offenen Bürgergeist, treten Sie für einander ein, streiten Sie miteinander und reichen Sie einander die Hand.“