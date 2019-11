Norderstedt. Üppig leuchten große Blüten in Rot und Gelb und genügen sich selbst. Denn mehr Kulisse und Zutaten brauchen die Blumen-Stillleben von Jörn Fehrs nicht, um gute Laune und Zuversicht auszustrahlen. Seine Mona Lisa indes schaut nachdenklich bis resigniert, als würde sie am Zustand der Menschen und ihrer Welt langsam verzweifeln.

Der Norderstedter Maler, der im Internet auch unter McArt anzutreffen ist, hat am Computer eine eigene Technik entwickelt und will so nahe wie möglich einen analogen Ausdruck seiner Bilder erreichen. „Jeder Künstler hat seine Zeit, und für die entwickelt er seine eigene Technik“, sagt der 78-Jährige. Jörn Fehrs fand in den 90er-Jahren zu seinen Leidenschaften, der Bildhauerei, dem Zeichnen und dem Malen am Computer.

Basis seiner Malerei sind Fotos, die er auf seinem PC speichert und digital mit Farbe, Chiffren, Schriftzeichen und grafischen Elementen verändert und ihnen seinen eigenen Ausdruck gibt. Inklusive seiner Gefühle, Gedanken und Erfahrungen. Besonders liebt er das Bearbeiten von Porträts.

„Durch diese Arbeitsweise lerne ich die Menschen, die auf dem Fotos abgebildet sind, viel besser kennen“, sagt der Foto-Maler. Er kommt ihnen näher, kann ihr Wesen erfassen und den Charakter herausarbeiten. Das gilt auch für Tiere und Pflanzen, für Stadtansichten wie den Hamburger Hafen, für Landschaften wie das Meer, für Stillleben wie Cola-Flaschen, für Katzen, Hunde und anderes.

Dabei hatte Fehrs mit Kunst ursprünglich nichts am Hut. Obwohl er als Reprofotograf und Lithograph mit Künstler-Größen wie Horst Janssen und Paul Wunderlich zusammenarbeitete. „Ich war reiner Realist, alles, was ich nicht messen konnte, existierte nicht für mich“, sagt der Norderstedter. Als Lithograph hat er Horst Janssens Werke gedruckt, denn der Maler wollte seine Bilder für möglichst viele Menschen erschwinglich machen und nicht nur Originale schaffen.

„Horst Janssen und Paul Wunderlich haben mir die Kunst ins Herz und in die Seele gelegt“, erinnert sich Jörn Fehrs an die Zeit, als Janssen und Wunderlich gemeinsam Radierungen erarbeitet haben.

„Als Erstes habe ich eine alte Sperrmülltruhe mit Bauernmalerei hübsch gemacht“, sagt der Maler, der sich auch immer stärker der Bildhauerei zuwandte. Das war die Zeit, als er sich in Norderstedt im Malstudio von Hanna Schulze-Harms der Kunst näherte.

„Dann erfand ich für mich eine Spritzpistolen-Technik, habe Flüssigkeiten auf Karton gegeben und diese mit der Spritzpistole verteilt“, doch – nach einer kleinen, nachdenklichen Pause – „so richtig gemalt habe ich eigentlich nie“.

Mit einem Freund fand er einen alten Bauernhof an der Glasmoorstraße, wo sie arbeiten, Bilder und Skulpturen ausstellen konnten. Teilweise seien die Besucher im Frühling mit Picknicktaschen gekommen, blieben den ganzen Tag und schauten ihm und seinem Freund zu. „Das waren unsere Löwenzahn-Termine“, sagt Fehrs. Heute noch wundert er sich darüber, dass er 25 seiner Spritzpistolen-Bilder verkaufen konnte.

Besonders zufrieden ist er mit einer Skulpturen-Gruppe, die er mit dem Freund in Heiligenhafen an einer alten Bahntrasse als Kunst im öffentlichen Raum geschaffen hat. „Direkt an der Ostsee haben wir ein Schiff aus Treibgut gebaut und vor einer Klinik ein Objekt aus mehreren alten Grabsteinen, die erwärmt werden, wenn die Sonne aufgeht“, erzählt Jörn Fehrs.

„Das berührendste Erlebnis hatte ich, als uns Kinder einer Blindenschule besuchten, die Skulpturen abtasteten und erzählten, was sie dabei fühlten und innerlich sahen,“ erinnert sich Jörn Fehrs. Die Kinder hätten mit ihren Beobachtungen seine Seele freigelegt. „Das hat mich erst erstaunt und dann zutiefst erschrocken, und ich begriff, dass auch ich eine Seele habe.“ Er habe immer Visionen gehabt, wusste aber nie, wie er sie umsetzen sollte. Die blinden Kinder hätten ihm ein Stück des Weges dahin gezeigt.

Heute hat er sein Leben so eingerichtet, dass er sich seine Kunst leisten kann, ohne Arbeiten verkaufen zu müssen. Bis zu 5000 Bilder umfasst sein Fundus. „Ich habe es mir in meinem Beruf als Reprofotograf und Lithograph erarbeitet, heute Dinge zu tun, die mir Freude machen“, sagt der 78-Jährige, der vor 19 Jahren in Pension ging. „Das Drama mit der Arbeit fing Mitte der 50er-Jahre an, als ich Page und Kellner im Europäischen Hof in Hamburg lernte“, sagt Jörn Fehrs und lacht.

Seinen bunten Lebensweg haben aber nicht nur Horst Janssen und Paul Wunderlich begleitet. Als Reprotechniker hat er auch das LP-Cover „Help“ von den Beatles gestaltet.

„Heute drucke ich auf allen Materialien und nutze jede neue Technik, um mich auszudrücken“, sagt der Künstler. Manchmal würde er nachts um 2 Uhr aufstehen und drei bis vier Stunden am PC „malen“. Das sei eine gute Zeit, weil die Welt dann noch still sei.