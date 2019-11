Norderstedt. Am Sonnabend ist es wieder so weit. In der Sparkasse Südholstein an der Ulzburger Straße 363a in Norderstedt präsentieren sich zahlreiche Geschäfte aus der Ulzburger Straße mit speziellen Aktionen, bevor sich dann um 17 Uhr der große Laternenumzug in Bewegung setzt. Neben dem autofreien Straßenfest gehört das alljährliche Lichterfest zu den beliebten Aktionen der Kaufleute, die sich im Initiativkreises Ulzburger Straße (IKUS) engagieren.

Bei Waffeln und Kaffee können vor allem Familien einen abwechslungsreichen Nachmittag in der Sparkasse Südholstein verbringen. Neu ist in diesem Jahr die kleine „Aktions-Rallye“ für Kinder: Beim Betreten der Sparkasse erhalten die Familien eine Karte, auf der alle beteiligten Geschäfte verzeichnet sind. Wer einen Stand besucht und an der entsprechenden Aktion teilnimmt, erhält einen Stempel. Bei voller Stempelkarte wartet ein Präsent auf die Besucher.

Mit dabei sind die Geschäfte A. Fitz Sicherheitstechnik, Blumendale Floristik und mehr, Elektro-Alster-Nord, Galerie Menssen, Rosenthal Bäder und Wärme, die Sparkasse Südholstein und Yoglia Julia Jantsch. Außerdem „verziert“ der Norderstedter Sportverein (NSV) die Kleinen auf Wunsch mit abwaschbaren Tattoos.

Für 2 Euro können am Stand von A. Fitz Laternenstäbe erworben werden, um für den folgenden Lichterumzug bestens ausgestattet zu sein. Der Erlös geht als Spende an das Norderstedter Frauenhaus. Um 17 Uhr startet direkt vor der Sparkasse der Laternenumzug, zu dem sich sicherlich wieder Hunderte kleine und große Gäste einfinden werden. Angeführt vom Spielmannszug Rellingen, werden sich die Laternengänger entlang der Ulzburger Straße Richtung Norden bewegen. Am Endpunkt, bei Elektro- Alster-Nord an der Ulzburger Straße 362, warten Glühwein und Würstchen auf die Teilnehmer.

Henning Schurbohm, Vorsitzender des Initiativkreises Ulzburger Straße, betont: „Wir freuen uns darauf, mit vielen Norderstedter Familien den Abschluss unserer gemeinsamen Aktionen in diesem Jahr feiern zu können. Auch im Dezember laden einige Geschäfte noch zu interessanten Aktivitäten ein.“