Norderstedt. Lars Wasserthal steht auf dem Sommerparkplatz vom Arriba-Bad, rückt den schwarzen Zylinder zurecht und zieht den roten Frack glatt. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Kostüm, ist Beruf und Berufung zugleich: Der 39-Jährige ist ein waschechter Zirkusdirektor. Einer, der singt, tanzt und zaubert. Circus Phantasia heißt sein Lebenswerk. Ein Mitmachzirkus, in dem 260 Jungen und Mädchen von der Grundschule Immenhorst für eine Woche zu Artisten und Clowns werden und ihre Träume leben können. So wie der gebürtige Itzstedter Lars Wasserthal, der sich seinen Traum vom eigenen Zirkus erfüllte – wenn auch über Umwege.

Nach dem Abitur am Norderstedter Lise-Meitner-Gymnasium und einem Schauspielstudium in Hamburg zog es ihn zunächst auf die Theaterbühnen der Republik. Bei einem Engagement im Heidepark Soltau fand er die Liebe zur Regie und zu seiner Ehefrau Sabrina, einer erfolgreichen Artistin.

Die Arbeit mit Kindern macht riesigen Spaß

„Mein Schwiegervater hatte die Idee für einen Schul-Zirkus, doch ich war anfangs gar nicht so begeistert“, räumt Wasserthal ein. Zu groß waren seine Bedenken. „Fünfeinhalb Jahre Festanstellung, geregeltes Einkommen und Urlaubsanspruch sind komfortabler Luxus, den man nicht einfach aufgibt. Außerdem hatte ich keine Ahnung, ob mir ein Leben im Wohnwagen liegen würde.“ Tat es aber, und nach einem Jahr „Probebetrieb“ war Lars Wasserthal klar: Die Arbeit mit Kindern macht riesigen Spaß – das ist das Risiko wert.

„Für die Gründung des Circus Phantasia wurde schließlich alles verscherbelt, was Geld brachte: Haus, Auto, Wertsachen, Möbel. Und dann hieß es ‚Klinkenputzen‘. Wir schrieben 3500 Schulen bundesweit an. 17 waren interessiert – der Anfang war gemacht und es ging stetig voran“, erinnert sich der zweifache Familienvater.

Wasserthal ist mit dem Zirkus vor allem in NRW unterwegs

Das war im Jahr 2010; im kommenden Jahr feiert der Zirkus also sein zehnjähriges Bestehen. „Es läuft sehr gut. Nach drei Jahren waren wir bereits schuldenfrei“, sagt der gebürtige Itzstedter und lächelt glücklich. An jährlich 40 Schulen, vorwiegend in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen, baut er mit seinem zehnköpfigen Team das rot-gelbe Zelt auf. Über eine Teilnehmergebühr und Eintrittskarten für Eltern und weitere Zuschauer finanziert sich das Unternehmen. 90 Prozent der Schulen seien „bekennende Wiederholungstäter“.

Auch Elisabeth Bauer-Plambeck, Leiterin der Grundschule Immenhorst in Norderstedt, lud den Circus Phantasia jetzt bereits zum zweiten Mal ein. „Wir sind auf drei Jahre im Voraus ausgebucht“, freut sich der Zirkuschef. Das gibt monetäre Sicherheit – und mit Blick auf den imposanten Wohnwagen auch den einst schmerzlich eingebüßten Komfort. Zudem wartet für vier Wochen spielfreie Zeit ein Haus mit großem Garten in Soltau.

Kinder trauen sich viel mehr zu, wenn man sie ermutigt, sich auszuprobieren

Das Engagement in Norderstedt ist für den gebürtigen Schleswig-Holsteiner ein willkommenes Heimspiel. Mutter, Schwester, Freunde und Klassenkameraden leben hier im Umkreis – „das bedeutet geballtes Besuchsprogramm abseits der Proben und Vorstellungen“, sagt Lars Wasserthal lachend.

Doch zuvor geht es um die aufgeregten Nachwuchs-Artisten wie Lea, die zum ersten Mal in ihrem Leben über ein Drahtseil balanciert. „Wackelig, aber toll fühlt es sich an“, ruft die Zehnjährige und winkt mit einem roten Fächer wie eine Prinzessin.

„Kinder werden oft unterschätzt. Sie trauen sich viel mehr zu, wenn man sie ermutigt, sich auszuprobieren“, sagt Wasserthal. Manches Kind wachse bei den Proben als Jongleur, Akrobat oder Zauberer über sich hinaus. „Nach der Vorstellung sind sie um mindestens zehn Zentimeter größer.“ Das sei der größte Lohn für den leidenschaftlichen Zirkusdirektor.

Auf ewig möchte Lars Wasserthal Zylinder und Frack nicht tragen

Und was, wenn es mit seinem Traumberuf nicht geklappt hätte? „Dann wäre ich Lehrer für Kunst und Mathematik geworden“, antwortet Wasserthal nicht minder euphorisch – auch zwei Disziplinen, an denen Kinder wachsen können. Allerdings: Auf ewig möchte Lars Wasserthal Zylinder und Frack nicht tragen. Mit 50 soll Schluss sein. Vielleicht auch früher. Mal schauen, wie seine kleinen Töchter (vier Jahre und sechs Monate) mit der mobilen Zirkusschule zurechtkommen. Und 48 Wochen im Jahr auf Tour zu sein kostet Kraft ,„zumal ich immer 100 Prozent gebe – das bin ich den Kindern schuldig.“

Öffentliche Vorstellungen im Circus Phantasia finden auf dem Sommerparkplatz des Arriba-Bades an der Schleswig-Holstein-Straße am heutigen Mittwoch und am Donnerstag um 17 Uhr sowie am Freitag und Sonnabend, 29. und 30. November, um 17 Uhr statt. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder zwischen drei und 13 Jahren fünf Euro.