Norderstedt. Im Sozialdezernat der Stadt Norderstedt kam es durch das Fehlverhalten von zwei Mitarbeitern zu einem großen finanziellen Schaden. Nach Informationen des Abendblattes hat die Verwaltung 540.000 Euro an Landeszuschüssen verloren – weil die Frist zur Beantragung verstrichen war und die Ansprüche damit verfallen waren.

Weil es sich um eine laufende interne Ermittlung im Rathaus handelt und personalrechtliche Konsequenzen geprüft werden, gibt es zu dem Vorgang offiziell keine Stellungnahme von Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder oder der zuständigen Sozialdezernentin Anette Reinders. Dem Abendblatt liegt aber der interne Bericht zur Affäre vor.

Der Fall hat sich im Sozialreferat im Fachgebiet Flüchtlingshilfe abgespielt. Konkret geht es um die Kosten für die Betreuung sogenannter UMAs, den unbegleiteten, minderjährigen Ausländern, wie sie im Behördendeutsch geführt werden. Das sind Kinder und Jugendliche, die entweder alleine über die Flüchtlingsrouten nach Norderstedt gelangt sind oder nur in Begleitung eines Bekannten oder nicht erziehungsberechtigten Verwandten.

Die Betreuung für minderjährige Flüchtlinge ist umfassend. Die Jugendlichen müssen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht werden, sie bekommen einen persönlichen Vormund und den sofortigen Zugang zu Ausbildung und Schule. Viele brauchen psychologische oder erzieherische Hilfe. Manche sind schwer traumatisiert.

Norderstedt nahm 2016 etwa 50 dieser jungen Flüchtlinge auf. Sie wurden in den regulären Unterkünften und zusätzlich in der Teeküche der Falkenbergkirche untergebracht, ehe man 2017 mit dem ehemaligen Frauenhaus an der Alten Landstraße eine zentrale Unterkunft für die damals 34 UMAs in Trägerschaft des SOS-Kinderdorfes Harksheide schuf.

2018 lebten noch acht UMAs stationär in Norderstedt, 16 nun volljährig gewordene Ehemalige wurden ambulant in Wohngemeinschaften betreut. Derzeit gibt es noch 29 UMAs in der Stadt. Sämtliche Kosten für die Betreuung und Unterbringung kann die Stadt beim Land geltend machen. 2016 stellte die Stadt speziell für diese Abrechnung zwei Mitarbeiter ein.

Es war der Höhepunkt der Flüchtlingswelle, das Amt arbeitete entsprechend in Überlast. Die neuen Sachbearbeiter, so wird in dem internen Schreiben betont, bekamen gut dotierte Stellen des gehobenen Dienstes und waren eigenverantwortlich mit gehobenen Verwaltungsaufgaben betraut, „welche gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen voraussetzen“. Sie wurden von erfahrenen Kollegen eingearbeitet und in mehreren Schulungen vorbereitet.

Und trotzdem kam es zum Vollversagen, ausgerechnet bei der Kostenabrechnung. Die erfolgt im Fall der UMAs immer nach Beendigung der Hilfen als Gesamtanspruch. Ein Jahr hat eine Stadt Zeit für die Geltendmachung – danach ist sie ausgeschlossen.

Wie genau es dazu kommen konnte, dass die Mitarbeiter die Fälle nicht abrechneten, ist derzeit unklar. Ließen sie die Fälle unbearbeitet liegen, schickten sie die Unterlagen nur zu spät ab, oder ging die Abrechnung der Fälle in der Flut der übrigen Arbeit schlicht unter? Klar ist nach einer internen Prüfung im Norderstedter Rathaus, dass für zwölf UMAs kein Geld in Kiel angefordert wurde. Sie stammen alle aus dem Jahr 2018. Elf der Fälle können einem Mitarbeiter zugeordnet werden, lediglich ein Fall seinem Kollegen.

Aufgeflogen ist die Affäre, weil der Fachbereichsleitung bei der Postverteilung neun ablehnende Bescheide des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren aufgefallen waren, datiert vom 20. August 2019. Daraufhin liefen die Prüfungen zweigleisig. Zum einen unter den Mitarbeitern als auch im Rechtsamt der Stadt. Das sollte die Erfolgsaussichten ausloten, über ein Widerspruchs- oder Klageverfahren doch noch die 540.000 Euro abzurechnen. Doch schnell war klar: Ausschlussfrist abgelaufen, die Ansprüche sind „untergegangen“.

Was nun mit den beiden betroffenen Mitarbeitern geschieht, auch darüber hält sich die Stadtverwaltung bedeckt. Laut dem internen Bericht werden personalrechtliche Konsequenzen geprüft. Ebenfalls in der Prüfung ist, inwiefern die Stadt zivilrechtliche Schadenersatzansprüche geltend machen kann.