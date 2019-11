Norderstedt. Lichterketten glitzern. Glühweinduft steigt auf. Der Refrain von „Last Christmas“ ertönt. Die Adventszeit rückt näher und mit ihr die Zeit der Weihnachtsmärkte. In Norderstedt beginnt am Mittwoch kommender Woche das „Wintervergnügen“ – eine gemütliche Alternative zu den größeren, oft sehr touristischen Märkten in Hamburg. Die Liebhaber von Glühwein, Crêpes und Co. kommen vom 27. November bis zum 22. Dezember auf dem Vorplatz der Deutschen Post an der Rathausallee auf ihre Kosten.

Viele der angebotenen Köstlichkeiten haben Bio-Qualität und kommen aus der Region, Waren sind zumeist fair produziert. „Das zunehmende Bewusstsein für nachhaltige Lebensqualität hat uns inspiriert, ein Wintervergnügen mit genau diesem Schwerpunkt zu kreieren“, sagt Sandra Janßen, Geschäftsführerin des Veranstalters bjp, der zur Bergmann-Gruppe gehört. Auch wohltätige Zwecke werden beim „Wintervergnügen“ unterstützt. In der Charity-Hütte können gemeinnützige Organisationen Spenden sammeln und Kitas, Schulen und Vereine Selbstgebackenes oder -gemachtes verkaufen. Viele Standbetreiber werden Teile ihres Erlöses vom Charity-Monday am 9. Dezember an die Norderstedter Tafel und die Jugendfeuerwehr Norderstedt spenden. Die Norderstedter können zudem an verschiedenen Stationen Päckchen abgeben, die zu Weihnachten an Obdachlose überreicht werden.

Die Sängerin Julia Karr sorgt am Eröffnungstag und am 4. Dezember für weihnachtliche Stimmung. Jeden Donnerstag wird zudem beim sogenannten After-Work-Glühwein ein DJ auflegen.

Auch Familien mit Kindern sollen nicht zu kurz kommen: Karussellfahrten, Bastelnachmittage, Auftritte von Hexe Knickebein und Bernd mit der Gitarre werden angeboten – mit dabei ist erstmals auch das Puppentheater „Sternenstaub“. Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus kleine Geschenke, und jeden Dienstag gibt es für Kinder und Senioren einen Euro Rabatt auf alles.

Im Stadtpark werden mehr als 70 Stände aufgebaut

Nicht nur vor der Post in Norderstedt wird es in der kommenden Woche weihnachtlich, auch im Norderstedter Stadtpark stehen die Zeichen auf Advent. An mehr als 70 Ständen werden am übernächsten Wochenende auf dem großen Basar verschiedenste Waren angeboten. Darunter Kunsthandwerk aus der Umgebung, Weihnachtsschmuck aus Schweden sowie Kunst und Körbe aus Madagaskar.

Holzartikel, handgestrickte Socken und Mützen sowie Upgecyceltes kann ebenfalls erworben werden. Auch frisch geschlagene Tannenbäume sind erneut im Angebot. Wer spontan noch einen Kranz oder ein Gesteck benötigt, wird am ersten Adventswochenende im Stadtpark ebenfalls fündig werden.

Eine leckere Neuigkeit: Beim Advents-Markt im Stadtpark gibt es erstmals einen Advents-Markt-Kuchen. Der Käsekuchen mit Spekulatius und Rosinen kann vor Ort verzehrt oder für den Adventskaffee mit nach Hause genommen werden.

„Beim Advents-Markt können sich Nachbarn, Freunde, Familien und Senioren treffen und gesellig zusammen sein“, sagt Veranstalter Oliver Hauschildt. Dieses Jahr wird der Markt bereits am Freitag, 29. November, von 15 bis 21 Uhr im Innenhof geöffnet sein. Ein Kinderkarussell mit Weihnachtsmusik wird aufgestellt, und eine nostalgische Eisenbahn wird ihre Runden im Norderstedter Stadtpark drehen.

Am Sonnabend, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, treten die Lehrer und Schüler der Musikschule Norderstedt auf. Auch Aufführungen des Weihnachtsmärchens „Rumpelstilzchen“ des Amateurtheaters Pur können an beiden Tagen um jeweils 15 Uhr besucht werden.

Da der Parkplatz gegenüber dem Kulturwerk gesperrt ist, empfiehlt der Veranstalter den Parkplatz des Unternehmens Saint Gobain am Schützenwall, von wo aus der Markt leicht zu erreichen ist.

Auch im Rathaus kann wieder gestöbert werden

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und im Rathaus findet von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember, statt. 85 Künstler und Hobbykünstler präsentieren ihre Werke. Gestöbert werden kann am Freitag von 16 bis 20 Uhr auf dem Rathausmarkt. Am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr wird auch das Rathaus in den vorweihnachtlichen Trubel mit einbezogen.

Zum Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt im Feuerwehrmuseum (Friedrichsgaber Weg 290) laden die Veranstalter von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Dezember, ein. Der mit einem großen Tannenbaum und rustikalen Verkaufshütten weihnachtlich geschmückte Innenhof und die beheizte Plambeck-Halle bieten Platz für mehr als 50 Kunsthandwerker.

Ebenfalls am Wochenende 13. bis 15 Dezember gibt es am Schmuggelstieg kulinarische Leckereien und gute Stimmung beim historischen Weihnachtsmarkt.