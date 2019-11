Kreis Segeberg/Norderstedt. Wie sieht mein Traumberuf aus? Was wünsche ich mir für meine Zukunft? Und was ist mir wichtig im Leben? Immer mehr junge Menschen arbeiten nicht nur, um Geld zu verdienen. Sie wünschen sich einen Job, der zu ihnen passt, ihnen Spaß bringt und sie erfüllt. Gerade bei dem großen Angebot an Ausbildungen und Studiengängen wird es immer schwerer, sich für einen Bereich zu entscheiden. Besonders der Ausbildungsmarkt steht vor großen Herausforderungen und hat Probleme, seine Stellen zu besetzen. Das verdeutlicht die jetzt von der Agentur Arbeit Elmshorn herausgegebene Jahresbilanz für den Kreis Segeberg. Obwohl es noch 93 unbesetzte Ausbildungsstellen im Kreis gibt, haben 164 Bewerber keine für sie passende Lehrstelle gefunden.

„Viele Jugendliche haben oft nur sehr vage Zukunftsvorstellungen. Das Riesenangebot an Ausbildungen und Studiengängen und die umfangreichen Informationsmöglichkeiten erschweren vielen die Berufswahl heutzutage eher“, sagt Thomas Kenntemich, Leiter der Agentur für Arbeit Elmshorn. Bei der Berufsberatung des Kreises meldeten sich im vergangenen Beratungsjahr (Oktober 2018 bis September 2019) 1528 Jugendliche als Bewerber. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 119 weniger. Junge Menschen, die sich nicht haben beraten lassen, tauchen nicht in der Statistik auf. Kenntemich sieht einen klaren Trend auf dem Ausbildungsmarkt: „Mehr Schüler streben einen höheren Schulabschluss an und gehen auf weiterführende Schulen. Leider fehlen sie zunehmend als Nachwuchskräfte in der betrieblichen Ausbildung“, sagt er.

Am häufigsten werden Kaufleute im Einzelhandel gesucht

Die Segeberger Betriebe haben beim Arbeitgeber-Service 1430 Ausbildungsstellen zur Besetzung aufgegeben. Am häufigsten wurden Kaufleute im Einzelhandel (110 Stellen), im Büromanagement (64) und im Groß- und Außenhandel (43) gesucht. Nahezu alle Plätze sind vergeben worden. Neben den kaufmännischen Ausbildungen waren zudem besonders viele Stellen als Verkäufer (67) ausgeschrieben. Sie waren so begehrt, dass sich gleich 105 Jugendliche beworben haben. Nicht alle Wünsche konnten erfüllt werden, weil Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassten.

Mit Nachwuchsproblemen haben vor allem Betriebe zu kämpfen, die fernab des Schreibtisches ausbilden. Junge Menschen als Zahnmedizinische Fachangestellte, Friseure oder Elektroniker zu gewinnen, war besonders schwer. Diese Ausbildungsunternehmen sind im Kreis Segeberg am häufigsten auf ihren offenen Stellen sitzen geblieben – allerdings sind die Zahlen weder alarmierend, noch befinden sie sich auf einem besonders hohen Niveau. 46 Stellen wurden als Zahnmedizinische Fachangestellte ausgeschrieben, neun davon konnten nicht besetzt werden. Von 48 Ausbildungsplätzen als Elektroniker konnten vier nicht vergeben werden.

„Handwerkliche und technische Berufe haben es schwerer, weil viele Jugendliche sie nicht mehr hautnah erleben“, sagt Thomas Kenntemich. Heutzutage würden im Haushalt seltener die Väter ein tropfendes Rohr reparieren, sondern man würde viel eher einen Handwerker rufen. „Und dann sind die Jugendlichen vielleicht gerade in der Schule und erleben die Reparatur nicht mit.“ Trotzdem rät Kenntemich gerade handwerklichen Betrieben, nicht auf die Azubisuche zu verzichten. „Vielmehr sollten sie sich dem Wettbewerb stellen. Eine Bekanntheit und ein positives Image erleichtern die Suche.“

In Norderstedt kamen auf jeden Bewerber 1,4 Stellen

In Norderstedt war die Relation von gemeldeten Stellen zu Ausbildungsplatzsuchenden besonders hoch. Hier kamen auf jeden Bewerber 1,4 Ausbildungsstellen. Insgesamt 377 Jugendliche meldeten sich bei der Berufsberatung der Stadt (80 weniger als im Vorjahr), 514 Ausbildungsplätze wurden ausgeschrieben. Und trotzdem haben 55 Jugendliche keine passende Lehre gefunden. 26 Stellen blieben zudem unbesetzt.

Herauszufinden, was man als junger Mensch, der gerade fertig mit der Schule ist, von seiner Zukunft erwartet, ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Viele nehmen sich deshalb nach ihrem Abschluss erst einmal ein Jahr Auszeit, um die Welt zu bereisen und sich selbst besser kennenzulernen. Aber auch Praktika können dabei helfen, Interessen zu entdecken. „Die Berufe sollten unbedingt zu den eigenen Talenten und Interessen passen. Neben dem Wunschberuf ist es sinnvoll, von Beginn an auch passende Alternativen zu verfolgen“, sagt Thomas Kenntemich.

Wer noch einen Ausbildungsbetrieb sucht und Interesse an einem Termin mit der Berufsberatung hat, kann sich unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/455 55 00 melden.