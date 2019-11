Sülfeld. Es sei „ein Meilenstein“ für die Medizintechnik und Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung, waren sich alle Sprecher einig. Für zusammen rund 55 Millionen Euro wird das Forschungszentrum Borstel in Sülfeld um zwei große Laborgebäude erweitert, die den weltweit guten Ruf des Lungen-Zentrums auf dem Gebiet der Tuberkulose-Forschung und Entwicklung festigen werden.

„Wir bauen hier das neue nationale Aushängeschild bei der Tuberkulose-Bekämpfung“, sagte Zentrums-Direktor Stefan Ehlers am Donnerstag bei der Grundsteinlegung für die neuen Millionen-Bauten. „Das wird unseren Wissenschafts-Standort Schleswig-Holstein festigen.“ Wissenschaftler aus aller Welt wendeten sich, so Ehlers, schon heute bei Fragen und Problemen zu TB an die Forscher des Leibniz-Instituts. Jedes Jahr erreichten das Forschungszentrum 14.000 Proben aus aller Welt, die auf TB und andere Lungenkrankheiten untersucht würden.

Kernstück des Neubauvorhabens ist das Respiratorium (abgeleitet vom lateinischen Wort für atmen), das allein schon 42,4 Millionen Euro kosten wird. Auf vier Etagen entstehen hier Labore, Büros, Forschungseinrichtungen und eine Cafeteria mit einer Gesamtfläche von 9000 Quadratmetern. 14 Forschungsteams mit insgesamt 140 Mitarbeitern könnten nach der Fertigstellung in drei Jahren hier in modernsten Räumen Grundlagenforschung für die Lungen- und TB-Medizin betreiben, stellte Architekt Andreas Koch heraus. In dem „monolithischen Baukörper“ werde es zudem eine Tierhaltung geben, die allen heutigen Tierschutzregeln entspreche. Die Mediziner werden hier neue Präparate und Seren gegen Asthma, Tuberkulose und andere Lungenkrankheiten erforschen und entwickeln können.

Gesundheitsministerium lobt „exzellente Arbeit“ in Borstel

Das zweite, kleinere Gebäude, das bereits im März 2021 fertiggestellt sein soll, wird das neue Referenzzentrum für Mykobakterien, die die schwere Lungenkrankheit TB auslösen. 20 Mediziner werden dort arbeiten. Gerade erst habe das Bundesgesundheitsministerium in Berlin das Forschungszentrum Borstel erneut mit dem Titel des Nationalen Referenzzentrums für TB ausgezeichnet, sagte Heiko Rottmann-Großner vom Bundesgesundheitsministerium. Nationale Referenzzentren sind Institutionen, die besondere Aufgaben für den öffentlichen Gesundheitsschutz unter anderem bei der Diagnostik von Krankheitserregern, der Beratung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Beratung von Ärzten wahrnehmen.

„Sie leisten hier im Forschungszentrum Borstel exzellente Arbeit“, lobte der Vertreter der Bundesregierung. Trotz der oft in den Medien beschworenen Gefahr vor der Ebola-Krankheit sei die Tuberkulose „immer noch die meistverbreitete Infektionskrankheit weltweit“, sagte Rottmann-Großner. In Deutschland sei die Krankheit zum Glück in jüngster Zeit wieder rückläufig. Aber die Kooperationen des Forschungszentrums mit 20 anderen Ländern zeige, welche Gefahr von der Krankheit auch heute immer noch ausgehe.

Mit Hilfe des Forschungszentrums, das nun nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen modernisiert werde, könnte die Tuberkulose 2050 weltweit ausgerottet sein, hofft Rottmann-Großner.