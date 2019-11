Norderstedt. Im Gegensatz zum Strafgesetzbuch der Erwachsenen steht beim Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Ein richterliches Urteil soll dem Jugendlichen deshalb nicht die Rückkehr in eine unbelastete „normale“ Zukunft verbauen. Wie weit Gerichte den jungen Angeklagten dabei entgegenkommen, bewies erneut ein Prozess vor dem Jugendschöffengericht in Norderstedt.

Angeklagt war ein 20-Jähriger wegen räuberischen Diebstahls. Nach den staatsanwaltlichen Ermittlungen hatte der gebürtige Tunesier vor einem Jahr im Herold-Center eine weiße Trainingsjacke unter seinen Kapuzenpullover gestopft und war dann aus dem Geschäft gestürmt. Der Preis der Jacke mit den drei Streifen: 59,95 Euro.

Allerdings kamen der Dieb und sein Komplize nicht weit, denn noch vor dem Kaufhauseingang stellten sich den Flüchtenden zwei Verkäuferinnen in den Weg. Bei einem kurzen Gerangel soll der Angeklagte einer Frau einen Fausthieb in die Magengrube versetzt und die andere zu Boden gerissen haben. Den Schlag stritt der 20-Jährige nicht ab, will aber die Frau „nicht absichtlich“ umgestoßen haben. „Ich bekam Panik, weil ich noch Bewährung hatte“, begründete er seine Handlungsweise.

Der 20-Jährige saß bereits einmal hinter Gittern

Der Angeklagte war im November 2017 vom Jugendschöffengericht Norderstedt unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Zwölf Monate vor Haftende kam er auf Bewährung frei. Welche Erfahrungen er hinter Gittern gemacht habe, wollte die Vorsitzende Richterin Claudia Naumann vom Angeklagten wissen. „Ich möchte auf gar keinen Fall zurück“, so die schnelle Antwort.

Nach Angaben der Jugendgerichtshilfe, die straffällig gewordene Heranwachsende betreut, versuchte die Mutter des Angeklagten, ihren Sohn von „falschen Freunden“ fernzuhalten. Straffällig wurde er trotzdem bei einem gemeinschaftlichen Einbruchsfall in Norderstedt-Mitte und bei einem Überfall auf ein Wettbüro. Beide Taten führten zur Haftstrafe.

Der Angeklagte gab an, vor zwei Monaten eine Handwerksausbildung begonnen zu haben. „Es bringt Spaß. Ich will unbedingt durchhalten“, betonte er. Bei den Verkäuferinnen, die er attackiert hatte, entschuldigte er sich noch im Gerichtssaal. Beide akzeptierten die Entschuldigung. Er sei damals auf einem falschen Weg gewesen, so seine Erkenntnis heute.

Bei diesem Ermittlungsstand verschob das Jugendschöffengericht ein Urteil, weil es die weitere Entwicklung des 20-Jährigen im Rahmen einer sogenannten Vorbewährung abwarten will. Innerhalb eines Jahres muss der Angeklagte straffrei bleiben, außerdem hat er 80 Sozialstunden abzuleisten. Jede Änderung seiner Ausbildung hat er sofort der Jugendgerichtshilfe zu melden. Erfüllt er diese Auflagen nicht, fällt das Gericht ein Urteil. Im Rahmen einer Vorbewährung kommen 90 Prozent aller Angeklagten übrigens ohne Verurteilung davon.