Norderstedt . Mitte der 20er-Jahre sorgte Wolf Durian mit dem Buch „Kai aus der Kiste“ für Aufsehen, denn der Kinderroman war in klarer, fast sachlicher Sprache geschrieben, zudem temporeich und spannend. Vorher waren Geschichten für Kinder eher romantisch und gespickt mit viel Moral wie etwa beim „Suppenkasper“.

Das Neue Theater Norderstedt hat sich „Kai aus der Kiste“ als Weihnachtsmärchen vorgenommen. Am Sonntag, 1. Dezember, ist Premiere im Festsaal am Falkenberg. Kai ist ein gewitzter Berliner Straßenjunge, der mit seinen Freunden den Wettbewerb um Titel und Posten eines Reklamekönigs gewinnen will. Aber wie kommt er an den Job? Ganz einfach. Kai steigt in eine Kiste und lässt sich als Geschenkpaket ins Hotelzimmer des amerikanischen Fabrikanten liefern, der den Wettbewerb ausgeschrieben hat. Doch der will weitere Beweise von Kais Cleverness. Kai, auch „Große Klapperschlange“ genannt, wettet seine Schleuder gegen 1000 Dollar, dass bis zum nächsten Morgen ganz Berlin über ihn redet. Keine einfache Aufgabe, zumal plötzlich als Konkurrent noch ein Profi-Werbefachmann auftaucht!

Theater Pur spielt „Rumpelstilzchen“

Ramona Hubrich vom Theater Pur als Rumpelstilzchen.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Auf drei sagen wir alle ,hauruck‘!“ heißt es einen Tag vor der „Kai“-Premiere, wenn das Amateurtheater Pur mit den Aufführungen des Grimm-Märchens „Rumpelstilzchen“ startet und Mehlsäcke geschleppt werden müssen. „Ich spiele so’n dicken, gestandenen Müller, einen komischen Typ, der immer maßlos übertreibt“, sagt Theatergründer Michael Scharbert. Des Müllers Tochter Rosemarie stellt Chiara Scharbert dar, die auch im wirklichen Leben seine Tochter ist. „In dem Märchen geht es um Prahlen, Lügen und Wahrheit, um Liebe und Angst, Hilfsbereitschaft und Zueinanderstehen, das fanden wir ganz passend in dieser Zeit“, sagt Regisseurin Ricarda Mallée.

Bei „Frau Holle“ vom Theater Life spielt der Froschkönig mit

Das Theater Life bringt in diesem Jahr „Frau Holle“ auf die Bühne.

Foto: Heike Linde-Lembke

Mit „Frau Holle“ bringt auch das Theater Life ein Grimm-Märchen, aber in einer eigenen, frischen Version. „Bei uns spielt auch der Froschkönig mit, und Pechmaries faule Schwester Chantalle macht ständig mit ihrem Handy rum und knabbert Chips“, sagt Regisseurin Silke Ahrens-Rapude. Die Musik schrieb Jan Philipp Koch.

Das NAT setzt auf ein traditionelles Grimm-Märchen

Das NAT spielt ab dem 14. Dezember das Märchen „Tischlein deck dich“.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Tischlein, deck dich, Esel, streck dich, Knüppel aus dem Sack“, heißt es beim Norderstedter Amateur-Theater (NAT), das mit dem traditionellen Grimm-Märchen „Tischlein deck dich“ am Sonnabend, 14. Dezember, Premiere hat. In einem romantischen Bühnenbild entspinnt sich die Geschichte des Schneiders und seiner drei Söhne, der diebischen und faulen Wirtsleute und dem guten Dienstmädchen Guste.