Norderstedt. „Nun ragt eine einbetonierte Stange für das Schild einsam in den nebligen Novemberhimmel“, sagt Wolfgang Golz. Der Norderstedter Rentner lebt am Walter-Gropius-Weg. Die Stange und besonders das mittlerweile wieder abgehängte Schild daran sorgten zuletzt für Aufregung in der ruhigen Siedlung in Harksheide.

Über Nacht und ohne Ankündigung tauchte das Schild der Stadtverwaltung auf, sagt Golz. Und machte ein Dutzend Abstellflächen im öffentlich geglaubten Parkraum zu Privatparkplätzen. Seit ihrem Bau 1976, seit also 43 Jahren, waren die Parkplätze einfach für alle da. Nun sollten sie plötzlich 25 Euro im Monat kosten. Genauer gesagt: Jeder Interessent hätte sich einen der Parkplätze zu diesem Preis mieten können, wie Anwohner Golz auf Nachfrage bei der Stadt erfuhr.

„Was aber, wenn keiner die Plätze mieten will? Bekommen wir dann ein Knöllchen, wenn wir wie bisher darauf parken?“, fragte sich Golz und bat Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder in einer E-Mail um Antwort. Von dort kam sehr schnell ein unumwundenes Mea culpa. „Wir müssen uns bei den Anwohnern in aller Form entschuldigen“, sagt Stadtsprecher Bernd-Olaf Struppek. „Es handelt sich bei der Sache um ein internes Missverständnis. Die Schilder wurden bereits wieder abmontiert.“ Die Stadt habe also gar nicht vor, am Walter-Gropius-Weg Parkplätze zu bepreisen.

Wie jetzt? Alles zurück auf null, nur ein Versehen?

Tatsächlich steckt hinter dem Schild doch etwas mehr. Denn laut Sprecher Struppek will die Stadt in Zukunft sehr wohl als Vermieter von Privatparkplätzen im Stadtgebiet auftreten. Jedoch nicht am Walter-Gropius-Weg.

In der 1976 eröffneten Musterhaussiedlung, in der damals für 30 Millionen Mark 140 Häuser von Baufirmen aus ganz Europa für die Ausstellung „Eurobau“ hochgezogen wurden, blieben offenbar einige Flächen im Besitz der Stadt Norderstedt „ungewidmet“. Das heißt, sie wurden zwar von der Stadt als Parkplätze angelegt, aber nie offiziell als öffentlicher Parkraum deklariert.

Dass diese zwölf Plätze nach 43 Jahren plötzlich anders bewertet werden im Rathaus, hängt mit der veränderten gesellschaftlichen Situation zusammen. Parkraum muss aus Gründen des Klimaschutzes einen anderen Stellenwert bekommen in der Stadtplanung. Ihn einfach kostenfrei zur Verfügung zu stellen, ist nicht mehr der Normalfall. Schon gar nicht, wenn es sich quasi um zusätzliche Parkplätze auf städtischen Flächen handelt, neben jenen öffentlichen entlang der Straße. Für sie entwickelte man im Rathaus diese spezielle Parkraumbewirtschaftung.

Am Walter-Gropius-Weg wurde über diese Lösung nachgedacht, weil dort der Parkdruck hoch sei, heißt es im Rathaus. Doch man habe die Sache verworfen, ehe man den Auftrag zur Aufstellung der Schilder kassierte.

Die Stadt hat aber durchaus andere Wohngebiete im Visier, in denen die am Walter-Gropius-Weg abgehängten Schilder über kurz oder lang wiederverwendet werden könnten. Etwa in einer neuen Siedlung am Hermann-Klingenberg-Ring in Friedrichsgabe. Und in den vielen neuen Wohngebieten, die rund um das Herold-Center in Garstedt entstehen. „Überall dort, wo der erwartbare Parkdruck hoch und der Stellplatzschlüssel in den Gebäuden niedrig ist, denken wir darüber nach, mit der Vermietung von Parkplätzen auf städtischen Flächen den Bürgern weiterzuhelfen“, sagt Struppek. Schließlich gebe es immer noch viele Mieter, die eben doch zwei Autos haben oder nicht einfach komplett auf ein Auto verzichten wollen.

Und damit wird die Schilder-Geschichte zum Politikum. Denn die von der Mehrheit der Kommunalpolitik in Zusammenarbeit mit der Verwaltung betriebene Stadtentwicklung zielt darauf ab, bei der Ausweisung von Wohngebieten mit niedrigen Stellplatzschlüsseln, der Nähe zu Angeboten des ÖPNV, mit Carsharing-Parkplätzen vor der Tür und der Entwicklung des Konzeptes „Fahrradstadt Norderstedt“, das Auto mehr und mehr zurückzudrängen als Mobilitätsmittel der ersten Wahl.

Ist es nicht paradox, wenn die Stadt zusätzliche Flächen für Privatparkplätze versiegelt und so ein Umdenken seiner Bürger obsolet macht? „Ich muss gestehen, dass ich von dieser Thematik noch keine Kenntnis habe“, sagt Nicolai Steinhau-Kühl. Der Fraktionschef der SPD ist Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr. „Aber dort wurde diese Vermietungsidee noch nicht angesprochen.“ Auch er sieht den Grundgedanken der modernen Stadtplanung konterkariert.

Die Diskussion am Walter-Gropius-Weg ist hingegen beendet. Alles bleibt, wie es war. Wenngleich die Parkplatzsituation nie mehr so gut sein wird wie damals, 1976. Das Abendblatt schrieb über das Eröffnungswochenende der „Eurobau“: „Tausende kamen am ersten Wochenende nach der Freigabe, aber Verkehrsprobleme gab es nicht. Auf dem Riesenparkplatz und auf den Straßen zwischen den Häusern fand jeder einen Platz für sich und sein Auto.“