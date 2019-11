Bad Segeberg. Mehrere Herzoperationen hat der 86 Jahre alte Mann bereits hinter sich. Deshalb ließ der Segeberger Amtsrichter Alexander Schmücker dem nach vorn gebeugten Zeugen auch alle Zeit der Welt. Der gebrechliche Mann war zwar nach wenigen Sätzen erschöpft, aber was er sagte, ließ es an Deutlichkeit nicht fehlen. „Ich war damals furchtbar naiv. Ich habe diesem Menschen das Geld geliehen, weil ich ihm total vertraut habe. Was er getan hat, kann ich bis heute menschlich nicht verstehen.“

Der Mann, dem dieser Vorwurf galt, saß mit versteinerter Miene auf dem Anklagestuhl. Die Staatsanwaltschaft warf dem selbstständigen Kommunikationstechniker vor, sich von dem betagten Zeugen 30.000 Euro geliehen und ihm zur Sicherheit seinen Ford Mondeo und eine Harley-Davidson überschrieben zu haben. Beide vereinbarten Rückzahlungsraten von 600 Euro pro Monat.

Angeklagten drücken Schulden in Höhe von 100.000 Euro

Anfangs kamen die Raten auch wie vereinbart, aber nach wenigen Monaten versiegte der Geldfluss merklich. Zum Schluss blieb das Konto sogar leer. „Ich brauchte das Darlehen, um meine Firma zu retten“, begründete der 63 Jahre alte Angeklagte seine schlechte Zahlungsmoral vor Gericht. Seine Geschäftskunden hätten nicht rechtzeitig bezahlt, außerdem sei die Steuerfahndung bei ihm ohne Vorwarnung aufgetaucht. Mittlerweile, so der grauhaarige Mann, habe er Insolvenz angemeldet. Sein derzeitiger Schuldenstand betrage 100.000 Euro.

Als damals die Raten endgültig ausblieben, hatte der offenbar zu gutgläubige Darlehensgeber mehrmals versucht, den säumigen Schuldner zu erreichen – vergeblich. Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher und Insolvenzverwalter blieben allesamt erfolglos. „Ich habe mich überall korrekt polizeilich umgemeldet“, widersprach der Angeklagte.

Angeklagter habe sich bis heute nicht entschuldigt

Was zwischenzeitlich aus dem Ford Mondeo und der Harley-Davidson geworden sei, wollte der Richter vom Angeklagten wissen. Das Auto, das er laut Vertrag weiterhin fahren durfte, habe nach einem Verkehrsunfall nur noch Schrottwert besessen. Die Harley, die nach seinen Angaben bei Vertragsabschluss etwa 8000 Euro wert gewesen sei, habe er in Spanien technisch überholen lassen. Als er sie wieder abholen wollte, sei die Maschine angeblich gestohlen worden. Vor Ort, erklärte der Angeklagte, habe er unverzüglich Anzeige erstattet.

„Mein Mann und ich haben das geplatzte Darlehen faktisch abgeschlossen“, erklärte die 80 Jahre alte Ehefrau im Zeugenstand. Damit, so die Inhaberin eines Handelsunternehmens, sei die ganze Sache „natürlich nicht erledigt“. Am meisten ärgere sie, dass sich der Angeklagte bis heute nicht bei ihnen entschuldigt habe.

Der Prozess wurde vorläufig ausgesetzt

Nach der Hochrechnung des Segeberger Amtsrichters schulde der Angeklagte dem Ehepaar noch 8000 Euro. Um dem betagten Ehepaar einen weiteren Zeugenauftritt zu ersparen, schlug der Richter der Staatsanwaltschaft vor, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldstrafe einzustellen, in diesem Fall eine Darlehensrate. Die Staatsanwältin lehnte dies allerdings ab, der Prozess wurde vorläufig ausgesetzt.