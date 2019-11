Norderstedt. Ein Autohaus ist romantischer – nun könnte man sagen, dass die karge Bühne für die Komödie „Nathalie küsst“ die Konzentration der Zuschauer auf die Schauspieler und den Text nach dem Erfolgsroman von David Foenkinos lenkt. Doch so aufregend ist dieser Text nicht. Einige Pointen sind dabei, aber auch Kalauer wie „herrlich kommt von Herr und dämlich von Dame“. Das Publikum in der mäßig besetzten „TriBühne“ applaudiert herzlich, vor allem wegen der schauspielerischen Leistungen.

Ein paar Stühle, zwei kleine Tische und jede Menge Gardinen, die die Schauspieler je nach Spielort – sei es die Couch, das Büro oder ein Dach – auf und zu ziehen müssen. Im Minutenabstand. Zudem spielt das Stück auf der hinteren Bühne, was zulasten der Textverständlichkeit geht, zumal die leere Bühne hallt.

Andere Tourneetheater lassen solche Kulissenschieber-Mätzchen weg und sind damit weiter als das a.gon Theater München, das indes gerade mit dem Thriller „1984“ von George Orwell im Kulturwerk ein fulminant gespieltes und packend inszeniertes Stück zeigte.

Nun also diese romantische Komödie, die den Weg einer jungen Witwe zurück ins Leben mit all ihren traurigen und neuen Gefühlen beschreiben soll. Doch das Bühnenbild von Paul Lerchbaumer mag zwar für Tourneetheater problemlos in einem Sprinter zu transportieren sein. Die Gefühle jedoch werden schockgefroren, auch wenn die bekannten Schauspieler Ursula Buschhorn als Nathalie und Peter Kremer als Markus noch so sehr ihre romantischen Seiten hervor zaubern.

Beide spielen überzeugend jede Regung, jedes Gefühl, mit Humor und Situationswitz, mit gekonnt gesetzten Sprechpausen.

Dazu gesellen sich Michel Guillaume als Macho Charles, Alisa Riccobene als Plaudertasche Chloé und Gitarrist und Sänger Michael Stark als Straßenmusiker, der indes auch die Rolle des Umbau-Clowns hat, wenn mal wieder Vorhänge gezogen werden.