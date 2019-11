Norderstedt. Der bekannte englische Bluesgitarrist und Singer/Songwriter Danny Bryant kommt auf seiner „BIG European Tour“ auch nach Norderstedt. Am Donnerstag, 28. November, wird Bryant, der mit 15 Jahren anfing Gitarre zu spielen und bereits mit 18 Jahren professioneller Musiker wurde, ins Kulturwerk am See.

„BIG“ ist die Erfüllung eines Traums, der ihn seit Beginn seiner steilen Karriere begleitet hat, betont Danny Bryant. Und der Traum, seine Songs mit einer neunköpfigen Bigband ungeschminkt vor Publikum aufzunehmen, wurde Anfang des Jahres 2017 in die Realität umgesetzt: Der charismatische Engländer präsentierte, unterstützt durch Keyboards, Bass, Schlagzeug, Rhythmus-Gitarre und einer vollen vierköpfigen Bläsersektion, seine Songs bei drei exklusiven Shows in Deutschland und in den Niederlanden seinem begeisterten Publikum.

Danny Bryant tourt mit Bigband durch Europa

Das Ergebnis war so fulminant, dass der Mitschnitt mit der Veröffentlichung des doppelten Live-Albums „BIG“ (Jazzhaus Records) gefeiert wurde. Nach einer sehr erfolgreichen Tournee und Auftritten bei namhaften Festivals in Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Polen und den Niederlanden ist Danny Bryant mit seiner Bigband auch jetzt wieder in Europa unterwegs. Wer bei dem Konzert, das vom Verein Blueswerk Norderstedt organisiert wird, dabei sein will, der muss sich mit dem Kartenkauf beeilen, denn es gibt nur noch wenige Tickets.