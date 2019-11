Kiel. Zwei Urlauberinnen aus Brandenburg waren im März 2018 mit ihrem sechs Monate alten Baby im Auto auf der Heimfahrt, als ihnen auf der B 205 südlich von Neumünster auf der eigenen Fahrspur ein Lastwagen entgegenkam. Das Kind starb bei der Kollision. Der Lastwagenfahrer (52) wurde am Montag im Amtsgericht Neumünster wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Die Frauen, ein verheiratetes Paar aus Nauen im Havelland, fuhren mit ihrer adoptierten Tochter von der Nordsee zurück nach Hause. Die Autobahn 7 hatten sie verlassen, um bei Neumünster einen Tankstopp einzulegen. Die Tochter saß angeschnallt in ihrer Baby-Schale hinterm Fahrersitz. Die Fahrerin sagte vor Gericht aus, wie fassungslos sie war, als sie den schweren Laster wie einen Geisterfahrer auf sich zurollen sah. Sie hatte schon auf etwa 40 km/h abgebremst und den unbefestigten Seitenstreifen angesteuert. Doch der Aufprall war für sie unvermeidlich, befand ein Kfz-Sachverständiger in seinem Gutachten. Das Kind starb an schwersten Kopfverletzungen. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall selbst erheblich verletzt und lagen eine Woche lang stationär in einer Klinik.

Der Angeklagte lieferte Kartoffeln zum Supermarkt

Laut Urteil hatte der Landwirt aus dem Kreis Segeberg den Unfall durch mangelnde Aufmerksamkeit verschuldet. Kurz zuvor hatte er Kartoffeln vom familieneigenen Hof an einen Supermarkt ausgeliefert. Nach eigenen Angaben fährt der nicht vorbestrafte Landwirt das Fahrzeug nur gelegentlich – ein- bis dreimal in der Woche. Warum der schon wiederholt wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallene Angeklagte mit dem MAN-Laster auf schnurgerader Strecke in Richtung Autobahn A 7 auf die Gegenfahrbahn geriet, konnte der Prozess nicht klären.

Der Mann hatte eingeräumt, wenige Minuten vor dem Aufprall unterwegs auf seinem Handy eine SMS eingetippt und zweimal versendet zu haben. Der Landwirt wollte offenbar dringend noch vor dem Einsetzen des angekündigten Regens zwei Hilfsarbeiter zum Mähen einer Wiese anheuern. Doch zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 8.35 Uhr will er das Mobiltelefon längst wieder „beiseitegelegt“ haben.

Ein unmittelbarer Zusammenhang des Unfalls mit der Handynutzung am Steuer war ihm laut Urteil nicht nachzuweisen. Der 52-Jährige hatte vor Gericht behauptet, kurz vor dem Crash Personen auf der Rückseite des an der Strecke gelegenen Outlet Centers beobachtet zu haben. Das ungewöhnliche Treiben dort habe ihn abgelenkt. Niemand im Saal fand diese Erklärung des Unfalls nachvollziehbar.

Als Auflage für die zweijährige Bewährungszeit muss der Angeklagte 3000 Euro Schmerzensgeld an die beiden Frauen zahlen.