Norderstedt . Charmant, eloquent, herzlich. Annemarie Stoltenberg ist die Frau aus dem Radio, die Frau, die Bücher liest und von sich sagt, jede Fernreise sei für sie unsinnig, weil sie doch nur Bücher lesen würde. Jetzt stellte die Literaturkennerin in der Stadtbücherei Garstedt erneut Bücher vor, die in diesem Herbst erschienen sind. Die mehr als 80 Zuhörerinnen und Zuhörer nahmen ihre Anregungen dankbar auf.

Zuerst aber gab’s von der 62-jährigen Buch-Expertin ein Lob für Bibliothekarin Ute Liedtke, die den Abend mit ihren Kolleginnen organisiert hatte: „Ich bin immer ganz begeistert von der Bücherliste mit allen Titeln, die ich Ihnen vorstelle, das gibt’s nur hier.“ Eifrig kreuzten sich denn auch viele Besucher auf dieser Liste die Titel an, die sie lesenswert fanden. Einige kauften gleich am Buchstand der Elatus-Buchhandlung ihre künftige Lektüre. „Frau Stoltenberg stellt die Bücher so anregend vor, dass es auch für mich immer wieder ein interessanter Abend ist“, sagte Elatus-Buchhändler Tobias Mährlein und blickte zufrieden über seinen Büchertisch.

Gudrun Hermann (l.) brachte ihre Freundin Sigrid Lumpe zum Büchernachmittag mit.

Foto: Heike Linde-Lembke

Nach dem Lob gab’s von Annemarie Stoltenberg eine amüsant verpackte Kritik über die aktuellen Bücherpreise und Auszeichnungen: „Ich stelle Ihnen heute keine großen Bekannten vor, ich stelle Ihnen vielmehr Bücher vor, die Sie auch wirklich lesen werden.“ Und: „Literaturnobelpreisträger Peter Handtke tut mir leid, er hat großartige Bücher geschrieben, doch seine Serbien-Texte sind weltfremd.“

Als lesenswert empfahl sie trotz des Umfangs von 1184 Seiten das Werk „Die Jakobsbücher“ der Literaturnobelpreisträgerin des vergangenen Jahres, Olga Tokarczuk, das von Jakob Frank erzählt, der die Ostjuden in die Moderne führen will. Das Buch wird wie im Hebräischen von hinten nach vorn gelesen und lässt den Leser eintauchen in die jüdische Mystik. Etwas süffisant: „Sascha Stanicics Buch ,Herkunft‘ ist eine Liebeserklärung an seine Großmutter, aber kein Roman, und dafür hat er den Deutschen Buchpreis erhalten.“

Etwas behäbig: Erik Fosnes Hansens „Ein Hummerleben“

Ute Liedtke, Bibliothekarin der Stadtbücherei Garstedt, bereitet die Stoltenberg-Lesung immer akribisch vor.

Foto: Heike Linde-Lembke

Die Hörfunk-Redakteurin stellte Titel wie Martin Suters „Allmen und der Koi“ vor: „Der Krimi ist reine Unterhaltung.“ Oder David Zaouis „Schmidt malt“, eine skurrile Geschichte um das malende Kapuzineräffchen Schmidt, das dem glücklosen Maler Alfredo zuläuft. Als opulente, etwas behäbige, gleichwohl lesenswerte Lektüre empfiehlt sie Erik Fosnes Hansens „Ein Hummerleben“ und lässt belustigt einfließen, dass sie ihn einmal interviewte – und als Schnösel empfand.

Mit Joachim Schnerfs „Wir waren eine gute Erfindung“ und Dana von Suffrins „Otto“ präsentierte Annemarie Stoltenberg zwei Romane über jüdisches Familienleben. Das Kennenlernen jüdischen Lebens sei gerade in dieser Zeit des erstarkenden Antisemitismus wichtig – und in diesen Büchern auch unterhaltsam. Auch Matthias Brandts „Blackbird“ gehört auf ihre Empfehlungsliste, dazu das „Kochbuch für den großen alten Mann“ von Sybil Gräfin Schönfeldt bis zum Kanzlerin-Krimi „Ultimatum“ von Christian von Ditfurth.

„Annemarie Stoltenberg gibt mir gute Ideen für neue Bücher“, sagte Besucherin Sibylle Hahn. Die 80-jährige Norderstedterin liest gerade „Grauzonen. Geschichten aus der Welt hinter den Nachrichten“ des ZDF-Journalisten Christian Sievers.

Die Bücher haben selten mehr als 300 Seiten

Christa Krause (l.) und Sibylle Hahn sind stets dabei, wenn Annemarie Stoltenberg Bücher empfiehlt.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Ich lese zurzeit die Biografie von John Lennon, die mich an die tolle Beatles-Zeit erinnert“, sagte die 67-jährige Christa Krause. Rena Braune-Kraus betonte: „Annemarie Stoltenberg hat alle Bücher gelesen, das macht ihre Tipps so verlässlich, außerdem stellt sie selten Bücher mit mehr als 300 Seiten vor, da ist bei mir nämlich Schluss.“

Im Frühjahr stellt Annemarie Stoltenberg wieder neue Bücher in der Garstedter Stadtbücherei vor.