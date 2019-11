Norderstedt. Der französische Komponist Gabriel Fauré schrieb einmal, er habe bei seinen vielen Totenämtern das Standard-Repertoire an Trauermusik so oft gespielt, dass er endlich eine Alternative dazu schreiben wollte. Er schuf eines seiner schönsten Werke, sein Requiem. Am Sonnabend, 23. November, führt es die Johanneskantorei mit Gesangssolisten in der Johanneskirche auf. Außerdem steht Faurés „Cantique de Jean Racine“ auf dem Programm.

Gabriel Faurés Requiem hat mit seinem hoffnungsvollen Ansatz kaum Parallelen in der Geschichte der Trauermusik. Denn der Tondichter aus Paris verzichtete in seinem Requiem unter anderem auf eine das Thema aufbauschende Darstellung im Dies Irae, dem himmlischen Strafgericht und die Androhung der Höllenqualen. Er vertonte nur dessen letzte Zeile, das Pie Jesu Domine. Damit ist ihm ein sehr persönliches, fried- und sogar liebevolles Requiem gelungen, fast ein Kammerspiel. Die Johanneskantorei präsentiert Gabriel Faurés Requiem nach einer Fassung von 1900, bearbeitet von Ingo Bredenbach für Solisten, Chor und Orgel. Als Sopranistin kommt Pia Davila, die Bariton-Partie singt Dávid Csizmár, Organist ist Jonas Kannenberg. Die Gesamtleitung hat Chorleiterin Maria Jürgensen.